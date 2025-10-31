普發現金一萬前別漏掉這筆！9.2萬人今天刷本子領紅包了

今年5至6月完成2024年度綜合所得稅申報的民眾，若是採「人工申報」或「二維條碼申報」，或在期限內回覆「稅額試算書面通知」者，今日將迎來第二批退稅入帳。據財政資訊中心最新統計，全台約有9萬2,000件退稅案件，退稅總金額達新台幣15億3,596萬元，平均每件退稅金額約1萬6,000元。

財政部指出，今年度綜所稅退稅分為三批辦理，分別於7月31日、10月31日與明年1月20日撥付，若遇例假日則會提前入帳。

此次第二批退稅的對象，包含三類報稅方式，第一種，5月12日前將稅額試算書面通知回覆至非戶籍地國稅局者；第二種，5月13日至6月30日回覆稅額試算書面通知至各地國稅局者；第三種，6月30日前以人工或二維條碼方式完成申報者。

財政部提醒，退稅僅有兩種合法方式：首先是「帳戶直撥」，退稅款會直接匯入納稅義務人指定帳戶；再來是「退稅憑單」，國稅局會以掛號寄送，收到後可於12月30日前至金融機構或郵局辦理兌領。

財政部強調，國稅局不會以電話、簡訊或Email通知退稅，更不會要求至ATM操作、轉帳或確認餘額，民眾若收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線或稅務免付費專線證，以免落入詐騙陷阱。