遺產3,500萬以下 可線上報稅

南區國稅局提醒，民眾辦理遺產稅不必再親跑銀行或主管機關逐一申請資料，只要符合條件，就能透過財政部電子申報繳稅服務網站線上申辦「遺產稅申報稅額試算服務」，在家輕鬆完成報稅。

國稅局說明，這項服務整合被繼承人的財產、金融遺產、死亡前兩年內贈與及所得等資料，由系統自動計算應納稅額，繼承人只需確認內容即可完成申報，使用者不僅省去申請證明文件的麻煩，還能節省往返時間與人力。

若被繼承人為經常居住我國境內且有身分證統一編號的國民，遺產總額在新台幣3,500萬元以下，財產種類及扣除額項目符合規定，繼承人為有身分證的配偶或子女，且未拋棄繼承，即可申辦。