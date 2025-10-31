公益出租人 注意賣屋時機

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

這幾年政府為了減輕租屋族壓力，推動房東釋出閒置房屋成為公益出租人或投入社宅市場，不過，台中市稅務局提醒，房東若將房屋出租後立即出售，因不符合「自用住宅用地」規定，恐無法享有土地增值稅自用住宅10%優惠稅率，將被課以一般稅率，稅負差距可達數倍。

稅務局進一步說明，若公益出租人打算在出租期滿後出售房地，想適用土地增值稅的「一生一次」或「一生一屋」10%自用優惠稅率，必須符合未出租條件，也就是說，出售前須滿足「一年內未出租」或「五年內未出租」的要件。

舉例來說，若房東將房屋出租至2025年7月1日期滿，想在之後出售並享有自用住宅稅率優惠，必須等到2026年7月1日或2030年7月1日之後再出售，才能符合規定，若未滿期間即出售，即使該屋原本屬於公益出租用途，也不會被認定為自用住宅用地，無法享受10%優惠稅率。

稅務局提醒，房東若有出售計畫，應事先評估租約期滿時間與稅務條件，避免因出售時機不當而喪失優惠資格。

自用住宅 房東 租屋

