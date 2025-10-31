政院拍板 旅宿業開放移工

行政院會昨（30）日通過「跨國勞動力精進方案」，以「本勞加薪換取移工名額」為前提，以及符合薪資門檻、語言能力及技能資格三項條件，開放旅宿業及商港碼頭工人聘用外籍中階技術人力。方案預計最快於2026年第1季正式上路，首個海外延攬據點將設於菲律賓。

勞動部長洪申翰表示，方案以「本勞優先、留才強化」為核心，雇主若為本國勞工加薪2,000元，即可增加10%的外籍技術人力配額，製造業移工總員工比例上限將由40%放寬至45%。

對於缺工嚴重的旅宿業（含房務、清潔、訂房及旅客接待等）與商港碼頭業（設備控制、起重機操作及機械修護等），將有條件開放引進外國技術人力。引進條件比照製造業新增「本勞加薪方案」，但引進的外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍說明，外籍移工薪資門檻訂為每月3萬2,000元以上並具備華語A2以上能力，聘用人數上限為本國員工的10%。旅宿業者每幫一名本勞加薪2,000元，即可聘用一名外籍移工，預計明年第1季率先在菲律賓設點招募。

此外，勞動部也提到，方案同步放寬企業留用資深移工轉任技術人力的比例上限，從25%提高至100%，讓企業能即時補足技術人力缺口。洪申翰表示，現行已引入的旅宿業外籍實習生，未來也能透過留才久用方案留在台灣，不過前提還是要符合上述的三前提，此部分涉及修法，會再跟交通部討論。