政院拍板 旅宿業開放移工
行政院會昨（30）日通過「跨國勞動力精進方案」，以「本勞加薪換取移工名額」為前提，以及符合薪資門檻、語言能力及技能資格三項條件，開放旅宿業及商港碼頭工人聘用外籍中階技術人力。方案預計最快於2026年第1季正式上路，首個海外延攬據點將設於菲律賓。
勞動部長洪申翰表示，方案以「本勞優先、留才強化」為核心，雇主若為本國勞工加薪2,000元，即可增加10%的外籍技術人力配額，製造業移工總員工比例上限將由40%放寬至45%。
對於缺工嚴重的旅宿業（含房務、清潔、訂房及旅客接待等）與商港碼頭業（設備控制、起重機操作及機械修護等），將有條件開放引進外國技術人力。引進條件比照製造業新增「本勞加薪方案」，但引進的外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格。
觀光署旅宿組副組長鄭憶萍說明，外籍移工薪資門檻訂為每月3萬2,000元以上並具備華語A2以上能力，聘用人數上限為本國員工的10%。旅宿業者每幫一名本勞加薪2,000元，即可聘用一名外籍移工，預計明年第1季率先在菲律賓設點招募。
此外，勞動部也提到，方案同步放寬企業留用資深移工轉任技術人力的比例上限，從25%提高至100%，讓企業能即時補足技術人力缺口。洪申翰表示，現行已引入的旅宿業外籍實習生，未來也能透過留才久用方案留在台灣，不過前提還是要符合上述的三前提，此部分涉及修法，會再跟交通部討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言