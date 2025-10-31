企業跨國繳稅 留意三眉角

我國已與35個國家簽署生效全面性所得稅協定，企業若能正確適用，不僅可避免重複課稅，也能達到節稅與合規的雙重效果。財政部台北國稅局提醒，企業跨國報稅時，最容易忽略三大眉角，導致白繳稅。

國稅局指出，最容易被企業忽略的重點就是「查有無協定，減免權益要主動申請」，我國與多國簽訂所得稅協定，目的在防止重複課稅並促進投資，企業若自協定國取得收入，例如股利、利息、權利金或營業利潤等，應先確認協定是否規定可免稅或訂有上限稅率。

國稅局提醒，若符合條件，應主動向當地稅務機關提出申請，才能享受協定規定的減免；若未依程序辦理，直接按當地稅率繳稅，事後即使發現多繳，也不得在我國結算申報時扣抵。

第二個眉角是「別以為多繳可抵，溢繳稅額一毛也不能扣」。國稅局解釋，依《所得稅法》、《適用所得稅協定查核準則》規定，總機構設於我國的營利事業應就其全球所得合併課稅，若境外所得已繳納外國稅款，可於限額內抵減，但若該筆所得本應依協定免稅或限縮稅率，而企業未申請減免導致多繳，該溢繳稅額不得再申報扣抵。

舉例來說，我國甲公司在2022年度營利事業所得稅結算申報時，列報自泰國A公司取得權利金收入新臺幣200萬元，並主張可扣抵在泰國繳納的稅額30萬元。

然而，我國與泰國簽有「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，依協定規定，權利金稅率上限為10%，應繳稅額為20萬元（200萬元×10%），由於A公司未依協定申請減免，溢繳10萬元，該金額不得列為可扣抵稅額，國稅局因此調減甲公司可抵稅額10萬元。

第三個眉角是「交易前先確認，用對協定才不吃虧」。國稅局建議，企業在規劃跨國投資、授權或技術移轉時，應先確認交易對象所在國是否為協定國，並熟悉協定內容與申請流程，若符合協定減免條件，應於繳稅前完成申請；若已溢繳，也可向當地主管機關申請退稅。

國稅局強調，掌握三大重點，包括查協定、申減免、正確扣抵，才能合法節稅、維護權益，企業若能善用所得稅協定，就能兼顧合規與效益，達到雙贏目標。