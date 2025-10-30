超額攜帶黃金出入境未申報 台北關前8月攔逾2公斤、市值超過700萬

快訊

中央社／ 台北30日電
財政部表示，根據台北關統計，今年前8月查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案。黃金示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
財政部今天表示，根據台北關統計，今年前8月查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案，其中外幣折合新台幣約679餘萬元，黃金達2.023公斤，市值約700餘萬元。

財政部關務署台北關今天透過新聞稿指出，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額的現金等物品，應向海關申報。

台北關提醒，超過新台幣10萬元、人民幣2萬元或其他外幣等值1萬美元現金，或者黃金價值逾等值2萬美元、無記名有價證券總面額逾等值1萬美元，以及其他價值逾等值新台幣50萬元的鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時向海關申報。

台北關說明，依規定申報的新台幣及人民幣若超過限額，應予以存關退運；而若未依規定申報或申報不實，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以罰鍰。

台北關補充，非現金部分黃金價值，並非以原先購買價格計算，而是依照旅客出、入境當天台灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算，因國際金價走揚，旅客若攜帶黃金及相關飾品，請注意是否已逾限額。

根據台北關統計，今年至8月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達26案，其中查扣外幣合計約新台幣679餘萬元；黃金案件則達2.023公斤，市值約新台幣700餘萬元。

海關 財政部 黃金 金價 洗錢防制

