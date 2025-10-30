立院初審通過海纜七法 破壞海底管線過失犯也罰最高刑則6個月

立法院經委會30日初審通過海纜七法中的電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案，新增因過失而毀壞海底電力電纜、天然氣管線、自來水海底管線者最高可處6個月以下徒刑或200萬元罰金；並新增故意犯的犯罪工具、船舶等可沒收。

近年因發生多起海纜遭破壞事件，為強化海纜防護，行政院院會上月通過「海纜七法」修正草案，強化海纜保護，確保民生服務、提升國家安全，修法內容包括：

《電信管理法》第72條、《電業法》第71條之1、《天然氣事業法》第55條之1、《自來水法》第97條之1、《氣象法》第21條之1、《商港法》第15條、第65條之4及《船舶法》部分條文修正草案等1項法案（合稱「海纜七法」），並函請立法院審議。

經委會29日針對修正草案進行詢答，30日逐條審查電業法第71條之1、天然氣事業法第55條之1、自來水法第97條之1修正草案，並以院版內容初審通過。

電業法修正內容將海底力電纜納入保護範圍，並增訂過失犯的刑罰規範，可處6個月以下徒刑或200萬元以下罰金；另針對故意侵害特定電業設備的犯罪態樣，明定供犯罪用之工具、船舶或其他機械設備沒收及處置。

天然氣事業法修正內容增訂過失犯刑罰規範，可處6個月以下徒刑或200萬元以下罰金；另針對故意侵害特定輸儲設備的犯罪態樣，明定供犯罪用工具、船舶或其他機械設備沒收及處置規定。

自來水法修正內容，將自來水事業海底送水管線納入保護範圍，並增訂過失犯刑罰規範，可處6個月以下徒刑或200萬元以下罰金；另針對故意侵害特定自來水事業設施、設備的犯罪態樣，明定犯罪用工具、船舶或其他機械設備沒收及處置規定。

電業法、天然氣法，以及自來水事業法的修正案均明定，犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備不問是否屬於犯罪人所有，都沒收。

會中通過附帶決議，要求內政部在海纜七法通過前，對外公布海纜及管道圖資，讓各界知悉，避免觸法。