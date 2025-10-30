快訊

12歲富少買下淡水千萬房！聰明爸拿出「關鍵證明」贈與稅全免

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
未成年子女買房並非不能免稅，重點在於證明錢真的是孩子的。房市示意圖／永慶房屋提共

財政部台北國稅局表示，近期有家長詢問，未成年人因無法獨立進行法律行為，若由父母或監護人代為購屋，是否一定會被課徵贈與稅。國稅局說明，是否要課稅，關鍵在於能否證明購屋資金確實屬於未成年人的自有財產。

依《遺產及贈與稅法》規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置的財產，原則上視為由法定代理人或監護人贈與，但若能證明支付價款的資金確為購買人本人所有，則不屬贈與行為，免課徵贈與稅。

國稅局說明，實務上，若家長能提供完整的資金來源證明，例如未成年人歷年受贈、繼承或遺贈取得的存款，且這筆資金自入帳後未經提領或挪作他用，再附上付款流程與帳戶交易明細，讓稽徵機關查明屬實，即可認定為「自有資金購屋」，不屬於贈與。

舉例來說，大華（化名）的12歲兒子小華在淡水購屋，總價1,600萬元，大華表示，小華的購屋款全來自過去多年親友贈與的存款，經出示小華歷次受贈存摺及轉帳資料，國稅局查證後確認1,600萬元均仍在帳上、未有支出異常，因此認定小華是使用自有資金購屋，免課大華贈與稅。

國稅局提醒，若未成年購屋的資金來源不明、或是由父母代墊、轉帳資金未能完整對應，也難以被認定為自有資金，恐會被視為父母贈與而須繳納贈與稅。家長應事先保留資金收付的完整資料與轉帳憑證，以利未來查核時提出佐證。

國稅局指出，未成年子女買房並非不能免稅，重點在於證明「錢真的是孩子的」，只要資金來源明確、未經挪用，並有充分文件可查，便能依法適用《遺產及贈與稅法》第5條第5款但書規定，免課贈與稅。

