隱形內衣專利過期繼續打廣告 公平會出手警示

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
隱形內衣被抓包專利過期還繼續使用打廣告。公平會提供
幸福翼有限公司銷售「Wingbra羽透胸翼」商品，明知專利已失效，卻仍在廣告上標示「一片式專利設計」、「新式樣專利D137680」等字樣，讓消費者誤以為仍受專利保護。公平會審議後，認定該廣告內容與事實不符，違反《公平交易法》，雖情節輕微，但仍予以警示。

公平會指出，幸福翼公司原於民國99年11月11日取得「設計第D137680號」專利，但專利已於113年11月11日因未繳專利年費而失效，公司在專利消滅後仍持續以「專利設計」名義宣傳，導致一般消費者誤信產品品質與創新性受專利保障，可能影響購買判斷，屬於不實廣告行為。

公平會考量該產品確曾取得專利，且廣告期間銷售數量不多，業者也已主動下架或修正內容，因此未予裁罰，以警示處理。

公平會提醒，商品若標榜取得專利，往往會讓消費者認為其具備創新與獨特技術，並受到法律保護。業者在使用「專利」、「專利設計」等用語時，應確保資訊與實際專利狀態一致，並隨時更新，以免因過期未修正而違法受罰。

廣告 公平會 專利

