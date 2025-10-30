車輛遭查封 可申請協議變賣

民眾因逾期未繳稅款而被移送行政執行分署強制執行，名下車輛遭查封，若找到買家，可主動向行政執行分署申請以「協議變賣」處理，不必一定經公開拍賣。

財政部台北國稅局解釋，這項機制是避免拍賣價過低、導致資產價值受損，也能加快執行程序，達到納稅人與政府雙贏的結果。

國稅局說明，依規定，行政執行分署在對動產（例如車輛）強制執行時，通常採「公開拍賣」方式，由出價最高者得標，若第一次拍賣無人應買，第二次拍賣時會減價50%，起標價大幅下降，往往造成拍定價格遠低於市場行情。

因此，納稅人如能在拍賣前找到願意以合理價格購買的人，可提出「協議變賣」申請，經各方同意後，行政執行分署可不經拍賣程序，直接以協議價格出售查封物，以避免低價拍定損失。

舉例說，美美（化名）因欠繳2023年度綜合所得稅658萬元，被移送行政執行分署強制執行，名下名車遭查封，鑑定價格320萬元，若第一次拍賣無人應買，第二次拍賣將減價為160萬元。

美美擔心拍定價過低造成損失，主動告知已找到買家阿花，願以鑑定價購買，經行政執行分署召集各債權人及相關單位協議，確認價格合理後，阿花支付價金購得該車輛，執行分署撤銷查封，並將價金全額用於抵繳欠稅，最終美美避免拍賣減價損失，政府順利收回稅款。