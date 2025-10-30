推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

行政院長卓榮泰要求淘寶、拼多多等中國電商平台限期落地納管。經濟部長龔明鑫昨（29）日出席立法院經濟委員會前受訪表示，經濟部將儘速召開跨部會會議，研究解決中資電商的落地及管理難題。

近日國內發生非洲豬瘟，綠委懷疑可能是中國淘寶等電商平台，將疫區相關產品輸入有關，行政院長卓榮泰要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些平台下架。

立法院經濟委員昨日審查《電業法第71條之1》等修正草案，龔明鑫出席備詢前受訪表示，中資來台營業管制，是以「行業別」作為基準，但沒有「電商」這個行業別，電商是跨行業別。他提及，台灣是不允許中資來台從事廣告業，但通常電商會涉及很多廣告行為，這部分須與陸委會、電商主管機關數位發展部再討論，如果要落地的話，該怎麼加強管理。

他表示，跨境電商牽涉小包裹運送、安全檢查、稅務等部分，也涉及財政部、交通部等單位，因此仍要由行政院召開跨部會議討論、定案。至於要如何執行並能落實，會盡速研究，用最快時間達成院長指示。

