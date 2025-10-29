長期旅外過世扣除額恐歸零 國稅局揭這招能補救

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國人若長期旅居國外，不論是否仍保留台灣戶籍，一旦在境外過世，遺產稅的課稅方式將完全不同。示意圖／ingimage
國人若長期旅居國外，不論是否仍保留台灣戶籍，一旦在境外過世，遺產稅的課稅方式將完全不同。示意圖／ingimage

國人若長期旅居國外，不論是否仍保留台灣戶籍，一旦在境外過世，遺產稅的課稅方式將完全不同。財政部南區國稅局提醒，「經常居住中華民國境外」的國民或外籍人士（統稱非居住者）死亡時，繼承人必須就其在台灣境內的財產申報遺產稅，但不能主張配偶、子女、父母等親屬扣除額，也不適用農業用地作農業使用等優惠。

國稅局說明，遺產稅課稅身分的關鍵在於「死亡前兩年是否經常居住國內」，若被繼承人於死亡事實發生前兩年內具下列任一情形，即屬「居住者」，包括在國內有住所；或在國內沒有住所但有居所，且在死亡前兩年內居留時間合計超過365天，若不符合以上任一條件，就屬「經常居住境外」，必須依「非居住者」規定辦理遺產稅申報。

國稅局官員說明，若被繼承人雖長期旅外，但兩年內仍保有國內戶籍，依規仍視為在我國「有住所」，可歸類為居住者，享有配偶、子女、父母與農地等扣除額；反之，若已被戶政機關註銷戶籍，或死亡前兩年均無在台居所，就會被歸為「經常居住境外」，扣除額將全面喪失。

舉例來說，小明（化名）在2024年12月於美國過世，生前自2022年11月起便未再返台，長達兩年多都居住國外，戶政機關並依規定將其戶籍遷出，由於小明在死亡前兩年內沒有在台住所或居所，因此屬「經常居住境外的國民」，其遺產稅應向財政部台北國稅局申報。

雖然小明在國內仍有房地產與農地，但不能申報配偶與兩名子女扣除額，也不能適用農業用地作農業使用扣除額，相關喪葬費與債務扣除也僅限於「在國內發生者」。

依據國稅局整理，居住者與非居住者在遺產稅課稅範圍、扣除額及申報機關上差異明顯，居住者的遺產稅課稅範圍包括「境內及境外財產」，非居住者則僅就「境內財產」課稅。

居住者可申報的扣除額包括配偶553萬元、父母每人138萬元、直系血親卑親屬每人56萬元，未成年可按年齡距離成年年數每年再加56萬元，以及重度以上身心障礙者特別扣除693萬元、農業用地扣除、已繳遺產稅財產再繼承扣除、喪葬費用138萬元等，而非居住者除部分境內債務與喪葬費外，上述扣除額均無法適用。

此外，申報管轄機關也不同。官員解釋，若為居住者，應由死亡時戶籍所在地之國稅局受理；若屬非居住者，由其所屬分局、稽徵所負責，繼承人應先確認被繼承人於死亡前兩年的居住情況，以釐清課稅身分後再行申報。

遺產稅 國稅局 農業

