單身女要收養孤兒竟遭打槍？律師：年齡差是關鍵...台灣還需1動作

街頭邂逅孤兒，想收養竟遭打槍？兩岸規定大不同！

一名40歲的單身女子，日前在街頭遇見一名9歲男童，得知其父母雙亡、逃出育幼院，女子心生憐憫，決定將其收養。兩人相處融洽，男童也視女子為新媽媽。女子的收養行為，究竟在法律上是否有效？

台灣法律：年齡差距達標、孤兒免父母同意，但仍需法院認可。

依據台灣法律，兩人相差31歲，符合收養人須年長被收養人20歲以上的規定。

由於男童為孤兒，無須取得父母同意，但因其尚未成年，仍需法定代理人（如育幼院院長）同意，並依法向法院聲請認可，收養行為方屬有效。

大陸法律：孤兒可收養，但異性收養者年齡差須達40歲。

依大陸民法典規定，男童符合「可被收養的未成年人」資格。

然而，若收養人無配偶且收養異性子女，依規定，雙方年齡差距須達40歲以上。女子與男童兩人僅相差31歲，未達門檻，收養行為依法無效。

兩岸律師楊軒廷提醒：收養不只是情感的延續，在法律上更具重要意義。

無論是在臺灣或大陸，收養都涉及身分、監護、繼承等多項法律效果，稍有不慎可能導致收養無效。建議民眾在進行收養前，務必確認自身條件是否符合當地法律規定，以免日後爭議。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載， 原文章轉此。