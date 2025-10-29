快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

財部：今年營業車牌照稅 繳納期限到10月31日

中央社／ 台北29日電

財政部賦稅署今天表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅已於10月1日開徵，繳納期限至10月31日，若遺失或尚未收到繳款書，請儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。

財政部賦稅署今天透過新聞稿提醒，依使用牌照稅法第25條及稅捐稽徵法第20條規定，交通工具所有人或使用人未於繳款書所載繳納期間內繳清稅款者，每逾3日將依滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%；逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。

財政部賦稅署說明，逾期未完稅的車輛，在滯納期滿後使用公共道路經查獲者，依使用牌照稅法第28條第1項規定，將處應納稅額1倍以下的罰鍰，籲請納稅義務人於期限內繳納，以免逾期受罰。

財政部賦稅署補充，為利稅款繳納，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可透過線上查繳稅款，或持繳款書至代收稅款金融機構以現金、票據繳納，而稅額在新台幣3萬元以下可至便利商店繳納，或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

財政部 稅款 牌照稅

延伸閱讀

害引進非洲豬瘟？政院要求境外電商落地納管否則將下架 經長說話了

美國前財政部助理部長來台發表新書 呂桔誠為推手

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

地價稅11月開徵 稅額微減

相關新聞

別以為只是改名字！父母把保單轉給子女、兩年內過世引「雙重課稅」

父母愛子心切，替子女買保險原是為了保障未來，但若不小心在保單上「改錯名字」，可能一不留神就踩到稅務地雷。財政部高雄國稅局...

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

財政部昨（28）日發布統計分析，今年前九月各稅源撥入長照基金情況，其中遺產稅已提前達成全年預算目標，菸稅與菸捐呈低幅波動...

天使投資人 課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日公告，個人適用天使投資人優惠，自2025年1月1日後對國內高風...

列報對陸捐贈 須經許可

財政部中區國稅局提醒，企業若有捐贈中國大陸，應留意該捐贈應經陸委會依所得稅法及相關規定審核許可，並透過「合於所得稅法規定...

地價稅11月開徵 稅額微減

地價稅將於11月開徵，財政部賦稅署昨（28）日表示，全國地價稅共開徵924萬戶，年增12萬戶，稅額約986億元，年減4億...

前九月不及全年4分之3 財政部：全年總稅收達標面臨挑戰

財政部28日公布最新近期經貿與稅收情勢，財政部表示，由於前9月稅收徵起數多不及全年預算數的4分之3，今年總稅收不但不易超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。