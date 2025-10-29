別以為只是改名字！父母把保單轉給子女、兩年內過世引「雙重課稅」

父母愛子心切，替子女買保險原是為了保障未來，但若不小心在保單上「改錯名字」，可能一不留神就踩到稅務地雷。財政部高雄國稅局提醒，若父母以自己為要保人、子女為被保險人及受益人購買保單，日後將要保人變更為子女時，這個動作在稅法上屬於「贈與行為」，依法必須申報贈與稅；父母在變更要保人後兩年內身故，保單價值還必須併入遺產總額課徵遺產稅，等於可能「雙重被課稅」。

國稅局說明，根據《遺產及贈與稅法》規定，只要將自己的財產無償轉給他人，並經他人同意接受，就構成贈與，保單的要保人擁有繳費與變更受益人的權利，因此一旦變更要保人，等於轉移保單權利價值，屬於有價值的資產移轉，應依法申報贈與稅。若贈與人未在變更後30日內申報，恐遭補稅及處罰。

此外，該法也規定，被繼承人死亡前兩年內贈與給配偶、子女或其他法定繼承人的財產，應視為被繼承人遺產的一部分，需併入遺產總額課稅。換句話說，若父母在變更要保人為子女後兩年內過世，該保單的價值仍須納入遺產稅計算，可能出現贈與與遺產「雙重課稅」的情況。

國稅局舉例說明，陳先生以自己為要保人，為兒子阿明與女兒小潔各購買一張保單，後來將兩張保單的要保人變更為阿明與小潔，變更日當時的保單價值共計新臺幣400萬元，陳先生應在變更後30日內申報贈與稅；此外，若陳先生於變更後兩年內過世，繼承人還需依陳先生死亡當日的保單價值，將這兩張保單併入遺產總額一併申報遺產稅。

國稅局提醒，保單權益涉及資產價值轉移，並非單純「改名字」或「家庭內部調整」，民眾若未了解法令，往往在無意間觸犯贈與稅規定，或於繼承時被追補遺產稅，為避免爭議或補稅負擔，建議在變更要保人前，先向保險公司或稅捐機關諮詢，確認是否需申報贈與稅，並保留相關文件證明。