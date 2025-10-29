天使投資人 課最低稅負

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日公告，個人適用天使投資人優惠，自2025年1月1日後對國內高風險新創事業公司之投資支出，並取得該公司新發行股份，在持有期間達三年的當年開始，應依規定計入個人最低稅負課稅，最快2029年辦理所得稅結算申報時適用。

為鼓勵投資新創、增加新創募資機會，產創條例今年5月修法後，擴大天使投資人租稅優惠。適用要件方面，新創事業年限從現行未滿二年，放寬為未滿五年；協助新創事業取得營運發展所需資金，個人投資新創事業達50萬元且持股達三年，即可適用天使投資人租稅優惠；減除金額上限也大幅提高，個人每年可減除金額上限提高到500萬元，其中投資新創事業若非屬國家重點發展產業者，減除上限則維持300萬元。

新規定從2025年1月1日上路，在2028年時將持有滿三年，也就是最快在2029年申報2028年綜所稅時適用。

天使投資 所得稅 募資

