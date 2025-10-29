天使投資人 課最低稅負
《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日公告，個人適用天使投資人優惠，自2025年1月1日後對國內高風險新創事業公司之投資支出，並取得該公司新發行股份，在持有期間達三年的當年開始，應依規定計入個人最低稅負課稅，最快2029年辦理所得稅結算申報時適用。
為鼓勵投資新創、增加新創募資機會，產創條例今年5月修法後，擴大天使投資人租稅優惠。適用要件方面，新創事業年限從現行未滿二年，放寬為未滿五年；協助新創事業取得營運發展所需資金，個人投資新創事業達50萬元且持股達三年，即可適用天使投資人租稅優惠；減除金額上限也大幅提高，個人每年可減除金額上限提高到500萬元，其中投資新創事業若非屬國家重點發展產業者，減除上限則維持300萬元。
新規定從2025年1月1日上路，在2028年時將持有滿三年，也就是最快在2029年申報2028年綜所稅時適用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言