列報對陸捐贈 須經許可

財政部中區國稅局提醒，企業若有捐贈中國大陸，應留意該捐贈應經陸委會依所得稅法及相關規定審核許可，並透過「合於所得稅法規定之機關或團體」進行捐贈，如未經許可，或直接對大陸地區捐贈者，將不可列為費用或損失。此外，要取得機關團體開立收據，才可列為當年度費用或損失。

國稅局提醒，所謂「合於所得稅法規定之機關或團體」，也就是要符合所得稅法第11條第4項規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體進行捐贈；至於教育、文化、公益、慈善機關或團體對大陸地區之捐贈，則應與其創設目的相符。

舉例說，甲公司在大陸A省份設廠，A省份今年遭遇水患，甲公司透過當地乙團體捐款人民幣100萬元，由於甲公司捐款未經陸委會許可、同時乙團體也不符合所得稅法規定，即便甲公司取得乙團體所開立收據，仍不可列為當年度費用或損失。