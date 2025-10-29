快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

列報對陸捐贈 須經許可

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局提醒，企業若有捐贈中國大陸，應留意該捐贈應經陸委會依所得稅法及相關規定審核許可，並透過「合於所得稅法規定之機關或團體」進行捐贈，如未經許可，或直接對大陸地區捐贈者，將不可列為費用或損失。此外，要取得機關團體開立收據，才可列為當年度費用或損失。

國稅局提醒，所謂「合於所得稅法規定之機關或團體」，也就是要符合所得稅法第11條第4項規定的教育、文化、公益、慈善機關或團體進行捐贈；至於教育、文化、公益、慈善機關或團體對大陸地區之捐贈，則應與其創設目的相符。

舉例說，甲公司在大陸A省份設廠，A省份今年遭遇水患，甲公司透過當地乙團體捐款人民幣100萬元，由於甲公司捐款未經陸委會許可、同時乙團體也不符合所得稅法規定，即便甲公司取得乙團體所開立收據，仍不可列為當年度費用或損失。

所得稅 捐款

延伸閱讀

UCC下月上路 衛福部預告新規允在公會執登 「接案護理師」助人力回流

眼手術縮瞳劑再傳短缺 食藥署：3個月庫存量

非洲豬瘟爆發後出國了！ 豬農諮詢的王姓獸醫佐已出境尚未返國

靈異網紅「未來男友Liann」影片疑涉傳播自殺方法 衛生局要查了

相關新聞

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

財政部昨（28）日發布統計分析，今年前九月各稅源撥入長照基金情況，其中遺產稅已提前達成全年預算目標，菸稅與菸捐呈低幅波動...

天使投資人 課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日公告，個人適用天使投資人優惠，自2025年1月1日後對國內高風...

列報對陸捐贈 須經許可

財政部中區國稅局提醒，企業若有捐贈中國大陸，應留意該捐贈應經陸委會依所得稅法及相關規定審核許可，並透過「合於所得稅法規定...

地價稅11月開徵 稅額微減

地價稅將於11月開徵，財政部賦稅署昨（28）日表示，全國地價稅共開徵924萬戶，年增12萬戶，稅額約986億元，年減4億...

前九月不及全年4分之3 財政部：全年總稅收達標面臨挑戰

財政部28日公布最新近期經貿與稅收情勢，財政部表示，由於前9月稅收徵起數多不及全年預算數的4分之3，今年總稅收不但不易超...

納稅義務人注意！114年地價稅將於11月1日開徵 截止日延至12月1日

財政部賦稅署28日表示，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間原自11月1日至同月30日止，繳納期間末日適逢假日，截止日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。