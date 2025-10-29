地價稅11月開徵 稅額微減

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

地價稅將於11月開徵，財政部賦稅署昨（28）日表示，全國地價稅共開徵924萬戶，年增12萬戶，稅額約986億元，年減4億元，稅額略減主因今年公告地價未調整，加上土地使用情形變動等綜合影響。

賦稅署提醒，地價稅繳納期間自11月1日至12月1日止，納稅義務人務必準時繳納。

財政部統計，六都地價稅合計開徵戶數約644萬戶、稅額約820億元，占全國開徵戶數比率為69.69%、稅額比率為83.16%；開徵戶數最高為新北市共約170萬戶；開徵稅額最高為台北市約288億元。

賦稅署表示，今年11月1日開徵的地價稅，是徵收今年1月1日至12月31日的地價稅額，依土地稅法規定以8月31日地政機關土地登記簿所載所有權人為納稅義務人，並以納稅人在同縣市轄區內地價總額計徵，填發一張繳款書。

財政部提醒，納稅人對地價稅繳款書所載稅額如有疑問或尚未收到繳款書，可向土地所在地的地方稅稽徵機關查詢或申請補發；也可登入「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳稅款。

為方便納稅人繳稅，財政部提供多元管道，納稅人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

另外也可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者App繳稅。

賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅人，應在繳納期間截止日（今年12月1日）在帳戶內預留足額存款，以備提兌。

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

財政部昨（28）日發布統計分析，今年前九月各稅源撥入長照基金情況，其中遺產稅已提前達成全年預算目標，菸稅與菸捐呈低幅波動...

天使投資人 課最低稅負

《產業創新條例》修法後，擴大天使投資人租稅優惠，財政部近日公告，個人適用天使投資人優惠，自2025年1月1日後對國內高風...

列報對陸捐贈 須經許可

財政部中區國稅局提醒，企業若有捐贈中國大陸，應留意該捐贈應經陸委會依所得稅法及相關規定審核許可，並透過「合於所得稅法規定...

前九月不及全年4分之3 財政部：全年總稅收達標面臨挑戰

財政部28日公布最新近期經貿與稅收情勢，財政部表示，由於前9月稅收徵起數多不及全年預算數的4分之3，今年總稅收不但不易超...

納稅義務人注意！114年地價稅將於11月1日開徵 截止日延至12月1日

財政部賦稅署28日表示，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間原自11月1日至同月30日止，繳納期間末日適逢假日，截止日...

