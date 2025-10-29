快訊

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
長照基金稅源，達標難度增。示意圖。聯合報系資料照

財政部昨（28）日發布統計分析，今年前九月各稅源撥入長照基金情況，其中遺產稅已提前達成全年預算目標，菸稅與菸捐呈低幅波動，贈與稅達成率轉緩，仍有機會達標，但房地合一稅因房市交易轉淡，達標難度升高；整體而言，今年達成率恐為基金設置以來最低。

今年前九月長照基金稅源實徵數占年度預算數比率約82.6％。

今年因房市景氣不佳，長照基金受房地合一稅徵收情況不佳牽制，但財政部指出，因遺產稅進帳頗豐，仍看好達成全年預算數，而整體基金財務狀況在各年收支相抵皆有結餘下，截至2024年底基金餘額為2,040億元，尚屬穩健。

政府2017年設置長照基金，建構持續性財政支持機制，基金稅收來源涵蓋房地合一稅、遺贈稅、菸稅及菸捐。開設以來至今年9月止累計撥入6,197億元。

其中房地合一稅自2022年起躍居最大來源，2024年更占近三分之二，2025年雖受今年房市景氣影響，恐不易突破前高，但預估占比也將逾六成，長照基金稅收來源以房地合一稅為大宗的態勢確立。

分析走勢，撥入長照基金額度走勢與房地合一稅亦步亦趨，2024年達816億元創高、年增幅46.8％，隨住宅基金獲分配比率提高，今年前九月房地合一稅撥入長照基金減幅擴大為11.5％。

從各縣市撥入長照基金之房地合一稅觀察，近年因重劃區、捷運、科技產業進駐等議題加持房市熱度，六都合計貢獻率均超過八成，又以台中市最多，2024年為150億元，其次為新北市且首度超越台北市。

以近四年（2020與2024年相比）成長來看，新北市增8.2倍最大，桃園市增6.2倍，六都以外，新竹縣市各增6.1倍、6.6倍，財政部分析，主要與台北市高房價人口外溢、科技產業群聚效應等有關。

另外長照第二大稅源為菸稅及菸捐，但近年因健康意識抬頭，消費行為轉變與菸品替代效應，占比逐年下滑，2024年尚在二成左右。遺產與贈與稅因適用累進稅率15％及20％的高資產案件挹注，對基金財務形成重要支撐，2020至2024年間所占比重約15％至18％，以台北市貢獻最多。

