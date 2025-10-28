前九月不及全年4分之3 財政部：全年總稅收達標面臨挑戰

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部28日公布最新近期經貿與稅收情勢。本報系資料庫

財政部28日公布最新近期經貿與稅收情勢，財政部表示，由於前9月稅收徵起數多不及全年預算數的4分之3，今年總稅收不但不易超越去年的歷史高點，甚至達成年度預算目標面臨挑戰。

財政部表示，隨美國與主要經濟體貿易協議推進與政策調整，加上民間企業展現彈性，提前備貨且迅速調整供應鏈布局，關稅衝擊與金融情勢波動低於預期，全球經濟成長到目前為止大致維持平穩，並竭力適應貿易體系重塑的新格局。

展望明年，財政部認為，總體展望雖變動不大，但美中關係與貿易對峙局勢張弛不定，AI榮景潛藏疑慮，加上各國財政壓力上升等變數，皆可能牽絆全球成長步調，必須審慎應對。

進一步分析，因AI熱潮及科技新品備貨需求升溫，第3季我國出口及製造業生產再度寫下佳績，但對等關稅對勞動市場之影響隱隱發酵，耐久財消費意願偏向觀望，非耐久財及餐飲消費則屬穩健。產業間景氣復甦狀況不一，因AI應用優於預期，加以我國供應鏈體系完整且深具競爭利基，激勵投資與出口動能延續，預估第4季國內經濟可望以內平外溫之勢穩步擴張。

但整體來說，今年以來美國對等關稅等不確定因素環繞，削弱股市量能及車市買氣，加以房地產市場明顯轉緩，相關稅收連帶受挫，又因營所稅延分期繳納措施及部分暫繳稅款尚未入帳，導致1至9月全國賦稅收入年減2.5％。由於綜所稅以外的主要稅目普遍呈現減勢，前9月徵起數多不及全年預算數的4分之3，今年總稅收恐不易超越去年之歷史高點，達成年度預算目標亦面臨挑戰。

財政部 關稅 美國 綜所稅

