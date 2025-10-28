快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2025年地價稅即將開徵，雖查定件數增加4170件，稅額卻十分罕見減少267萬7696元。本報資料照片

2025年地價稅即將開徵，苗栗縣政府稅務局因大力宣導，許多民眾申請千分之二自用住宅稅率，雖查定件數增加4170件，稅額卻十分罕見減少267萬7696元。

稅務局統計分析，今年開徵地價稅，查定22萬9495件、稅額15億3498萬4689元，去年開徵22萬5325件、稅額15億3766萬2385元，今年增加4170件，減少267萬7696元。

「十分罕見」！稅務局指出，公告地價長期的趨勢上調，因此據以徵收房屋稅，長期都是逐年增加，今年減少的關鍵，適用千分之二稅率自用住宅件數從7385件、430萬元，大幅增加到1萬1512件、613萬元，而基本稅率是千分之十，相差達千分之八，稅務局今年大力宣傳，提醒民眾申請，不要讓權益睡著了。

地價稅自用住宅用地稅率千分之二適用條件，必須土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記，沒有出租或營業，地上房屋屬土地所有權人本人或其配屬所有，都市土地適用面積以300平方公尺為限，非都市土地面積以700平方公尺為限，及土地所有權人或其配偶及未成年直系親屬以一處為限。

稅務局表示，地價稅11月1日至30日開徵，提供臨櫃、轉帳繳納的方式，舉辦「E化繳稅送好禮」活動，凡使用行動支付APP、電子支付帳戶APP，或利用地方稅網路申報網站，如期繳納今年地價稅者，即可於指定兌換時間，今年12月22日至31日，持身分證正本至稅務局或竹南分局捐贈雲端發票20張，即可兌領200元商品卡，名額50名。

稅率 配偶 房屋 地價稅

苗栗縣地價稅件數增加 因這個動作稅額減少267萬元

