普發現金考慮常態性？卓榮泰這麼說

有關普發萬元現金，行政院長卓榮泰表示，預算通過後，總統公布已經生效，財政部正在做規劃。他認為，國家需要這一萬元，他會捐出來。至於是否考慮變成常態性，他說明，整個財政結構還是要有彈性、可以積極運用比較好。

卓榮泰28日率行政院部會首長赴立法院施政報告並備詢。

立委羅明才質詢時提及，今年稅收可能又會超徵，是否考慮變成常態性普發現金？希望將還稅於民的精神，變成制度化的進展。

卓榮泰答詢時解釋，沒有所謂超徵，是實徵數超過預算數。預算都是一個預估，在預估的時候，沒有辦法想像前一年的預估、跟往後一年政府的施政必要作為，有哪些是突然的，所以整個財政結構還是要有彈性、可以積極運用比較好。

卓榮泰表示，如果硬性規定做某一種用途，等於是削弱國家當下的應變力。應變力削弱之後，整個競爭力跟防衛力也會減少。他認為還是要彈性應用，比較符合國家的需求。

羅明才提及，普發現金領鈔票，最近政府說鈔票要改版，但鈔票改版一次要花500億元。

卓榮泰表示，羅明才表達對於手上的鈔票非常有感情，因為彼此相處了24年，這麼長的時間當然對它有感情。基於當代科技進步，未來會朝更永續、更安全、更全民的觀念來改版。央行有在做規劃，當然規劃的過程當中，還要跟社會取得很大的共識。

央行總裁楊金龍說明，羅明才提及以前新台幣改版花費500億元，事實上，其中400多億都是硬幣改版的經費，而這次硬幣沒有要改版，所以預算不到500億元這麼高。這次每張紙鈔改版增加1.5元，現在不改版的話，以後改版的成本會更多。

楊金龍強調，雖然現在有很多行動支付，還是沒辦法替代紙鈔。羅明才則提及，中國大陸已經幾乎沒有民眾使用紙鈔，店家100個客人之中，只有1%是用現金，大部分都是用行動支付，因此請央行考慮鈔票改版的必要性。