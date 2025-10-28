快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

健保卡遺失免驚！ 只要這樣做 一樣領得到普發一萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
普發一萬預計11月上旬起依序發放。（圖／本報資料照） 王文玲
普發一萬預計11月上旬起依序發放。（圖／本報資料照） 王文玲

普發一萬登記11月5日正式啟動，不管是登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號，但如果這時候健保卡不見該怎麼辦？財政部普發現金官網整理「快速領卡」流程，讓大家速速領到健保卡、順利領到普發一萬元。

財政部規劃直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放等五大管道普發一萬元，其中包括登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。

但如果重要的健保卡在這時候有遺失、毀損等原因，因此沒有健保卡或無法使用健保卡，或是家中的小寶寶尚未申請健保卡，到底該如何申請健保卡，取得卡號進行普發一萬登記？

官網特別提醒「快速領卡」二大方式，不管事民眾有申請健保卡需求時，包含申請首發卡、遺失、毀損等都可以使用。

民眾可以選擇「郵寄領卡」，可透過郵局櫃檯、衛福部「健保行動快易通︱健康存摺」APP、網路平台等管道申辦健保卡，約3至5個工作天內可收到郵寄健保卡。

若選擇「現場申辦」的民眾，可以預先使用網路申辦「健保行動快易通︱健康存摺」APP或免憑證專區「現場快速取件」，可於線上申辦並完成繳費後，選定領卡時間及地點後，直接前往至健保署服務據點現場領卡，或是民眾也可至健保署29處服務據點或20處委託代辦公所現場申領健保卡，平均等待領卡時間約為30分鐘。製卡服務據點請至健保署全球資訊網查詢。

官網也提醒，因資料傳輸更新時間落差，建議民眾領到新健保卡後2個工作日起，再辦理登記入帳、ATM領現或郵局領現。舉例來說王先生於11月5日申辦換、補發健保卡，則新健保卡自11月7日起，可辦理登記入帳、ATM領現或郵局領現。

健保卡 郵局 ATM

延伸閱讀

普發現金13歲以上不得代領 羅智強批擾民：晉惠帝思維

中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處

影／銀行ATM區反鎖玻璃門...人躺蓋棉被呼呼大睡 警叫不醒傻眼

普發現金上路！北富銀率先加碼送 抽萬元現金、手機好禮

相關新聞

普發現金考慮常態性？卓榮泰這麼說

有關普發萬元現金，行政院長卓榮泰表示，預算通過後，總統公布已經生效，財政部正在做規劃。他認為，國家需要這一萬元，他會捐出...

健保卡遺失免驚！ 只要這樣做 一樣領得到普發一萬

普發一萬登記11月5日正式啟動，不管是登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號，但如果這時候健保卡不見該怎麼辦？...

員工宿舍租金抵稅 須符合三大要件 相關進項稅額才能扣抵

企業申報營業稅時留意，支付員工宿舍租金的進項稅額，未必能扣抵銷項稅額，必須符合三大要件，包含未限制供一定層級以上員工使用...

執業者設帳簿 才能核實計稅

財政部中區國稅局表示，執行業務者、其他所得者若依規定設置帳簿並保存憑證，且據實申報，可核實認定所得額，有機會低於國稅局以...

擴大書審 正確申報行業別

財政部中區國稅局表示，企業適用擴大書審申報營所稅，應申報正確稅務行業標準分類，以免申報錯誤、遭到補稅。

為關係企業背書 須報手續費

財政部北區國稅局表示，公司為關係企業提供背書或保證服務，代表需承擔關係企業可能未履行債務的信用風險，即使未明確約定手續費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。