健保卡遺失免驚！ 只要這樣做 一樣領得到普發一萬

普發一萬登記11月5日正式啟動，不管是登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號，但如果這時候健保卡不見該怎麼辦？財政部普發現金官網整理「快速領卡」流程，讓大家速速領到健保卡、順利領到普發一萬元。

財政部規劃直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現與造冊發放等五大管道普發一萬元，其中包括登記入帳、ATM領現、郵局領現都需要使用健保卡號。財政部官員也提醒民眾，趕快在開始登記之前檢查是否準備好相關資料。

但如果重要的健保卡在這時候有遺失、毀損等原因，因此沒有健保卡或無法使用健保卡，或是家中的小寶寶尚未申請健保卡，到底該如何申請健保卡，取得卡號進行普發一萬登記？

官網特別提醒「快速領卡」二大方式，不管事民眾有申請健保卡需求時，包含申請首發卡、遺失、毀損等都可以使用。

民眾可以選擇「郵寄領卡」，可透過郵局櫃檯、衛福部「健保行動快易通︱健康存摺」APP、網路平台等管道申辦健保卡，約3至5個工作天內可收到郵寄健保卡。

若選擇「現場申辦」的民眾，可以預先使用網路申辦「健保行動快易通︱健康存摺」APP或免憑證專區「現場快速取件」，可於線上申辦並完成繳費後，選定領卡時間及地點後，直接前往至健保署服務據點現場領卡，或是民眾也可至健保署29處服務據點或20處委託代辦公所現場申領健保卡，平均等待領卡時間約為30分鐘。製卡服務據點請至健保署全球資訊網查詢。

官網也提醒，因資料傳輸更新時間落差，建議民眾領到新健保卡後2個工作日起，再辦理登記入帳、ATM領現或郵局領現。舉例來說王先生於11月5日申辦換、補發健保卡，則新健保卡自11月7日起，可辦理登記入帳、ATM領現或郵局領現。