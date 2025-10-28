快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

uTagGo App新升級 eTag停車報帳免跑繳費機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

遠通電收28日表示，為解決差旅用戶報帳痛點，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務。無論是需開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能自由勾選並打包寄送至指定Email，且經實測最快不到一分鐘就能完成，大幅節省以往為了報帳而被迫繞行繳費機、列印紙本發票的寶貴時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，差旅用戶極度講究效率，然而，傳統報帳流程卻讓車主必須犧牲快速出場的優勢，離場前還得繞到繳費機列印有登打統編的紙本發票。不僅形成『快速停車、龜速報帳』的窘境，也悖離了推動電子發票節能減紙的政策初衷。

為徹底終結停車報帳不便，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票/報帳專區」服務全面升級，三大升級亮點包括：首先是自動扣款，eTag停車會員出場前，無須再到繳費機列印統編發票即可直接離場；其次，高效報帳：停車隔日至報帳前，於uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊傳送至指定Email。

第三，統編補正：若忘記預先設定統編，也可透過uTagGo App「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能進行補登或更正。遠通電收溫馨提醒，為保障車主報帳權益，發票統編補開或變更僅限「當月」停車紀錄，尚不提供跨月份變更服務。

另經實測，eTag停車會員只需透過以下三個步驟，就能將需要報帳的停車場發票或路邊停車繳費明細寄到指定的Email作為報帳依據，全程最快不到一分鐘即可完成。步驟一：點擊uTagGo App首頁下方「我的」並進入「發票/報帳專區」；步驟二：選擇交易類型（停車場或路邊停車）與月份； 步驟三：勾選需要索取停車證明的交易紀錄，填寫收件Email後即可傳送。

此外，根據財政部公布今(2025)年5-6月期統一發票資料，台北市有幸運兒僅花新台幣20元停車費，即獲得雲端發票百萬元大獎。為保障eTag停車扣繳會員的中獎權益，停車發票將自動儲存於會員載具，中獎時系統會主動發出通知(註)，並透過會員提供的行動電話寄送中獎簡訊，會員收到中獎通知後，可至四大超商事務機列印中獎發票。

遠通 電子發票 停車場

延伸閱讀

聯手抗美？陸與東協簽署自貿區3.0版升級議定書 涵蓋九大領域

蘋果「冷革命」 奇鋐受惠高階iPad Pro導入均熱板…躍唯一台灣供應商

PCB鏈升級 五台廠躍贏家

國泰世華大戶導入資產專區

相關新聞

員工宿舍租金抵稅 須符合三大要件 相關進項稅額才能扣抵

企業申報營業稅時留意，支付員工宿舍租金的進項稅額，未必能扣抵銷項稅額，必須符合三大要件，包含未限制供一定層級以上員工使用...

執業者設帳簿 才能核實計稅

財政部中區國稅局表示，執行業務者、其他所得者若依規定設置帳簿並保存憑證，且據實申報，可核實認定所得額，有機會低於國稅局以...

擴大書審 正確申報行業別

財政部中區國稅局表示，企業適用擴大書審申報營所稅，應申報正確稅務行業標準分類，以免申報錯誤、遭到補稅。

為關係企業背書 須報手續費

財政部北區國稅局表示，公司為關係企業提供背書或保證服務，代表需承擔關係企業可能未履行債務的信用風險，即使未明確約定手續費...

個人交易房地虧損 交易日後3年內抵減房地合一交易所得

房地合一稅新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理...

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。