為關係企業背書 須報手續費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，公司為關係企業提供背書或保證服務，代表需承擔關係企業可能未履行債務的信用風險，即使未明確約定手續費收取條件，在申報營所稅時，仍應依營業常規申報手續費收入，以免遭調整補稅。

關係企業間如有特定交易，就應進行移轉訂價評估，確保之間的受控交易價格符合常規，財政部訂有不合常規移轉訂價查核準則（TP查核準則），包含資金使用，就需要依循這項準則來查核。

國稅局指出，查核準則所規定的資金使用，不僅包含借貸，也包含性質類似的預付款、暫付款、延期收款等，及利用擔保或保證等方式，將潛在風險與成本移轉其他關係企業而產生隱性利益轉讓。因此前述為關係企業提供背書、保證，也屬於查核準則適用範圍，應依營業常規來申報手續費。

