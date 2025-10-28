擴大書審 正確申報行業別

財政部中區國稅局表示，企業適用擴大書審申報營所稅，應申報正確稅務行業標準分類，以免申報錯誤、遭到補稅。

中區國稅局表示，若申報不實或錯誤，將被列為抽查對象，若抽查時無法提示帳簿憑證來認定所得額，將依查得資料或同業利潤標準計算所得額。

舉例來說，甲公司適用擴大書審，申報稅務行業標準分類為批發買賣業，但經列入抽查後，發現公司竟有工廠登記證，且依資產負債表及財產目錄列有廠房及生產設備，應為製造業。甲公司無法提供帳簿憑證，國稅局依《所得稅法》規定依查得稅務行業標準分類，並參照財政部頒訂同業利潤標準計算所得額，核定應補稅15.8萬元。

國稅局提醒，企業適用擴大書審申報營所稅，如經營兩種以上行業，應以主要業別（營業收入較高者）的擴大書審純益率標準計算所得額。同時仍須依規定設置帳簿記載並取得、給予及保存憑證，且帳載結算事項應依營所稅查核準則規定自行依法調整。