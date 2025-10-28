快訊

執業者設帳簿 才能核實計稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，執行業務者、其他所得者若依規定設置帳簿並保存憑證，且據實申報，可核實認定所得額，有機會低於國稅局以財政部部頒標準計算而得的所得額。

依《所得稅法》規定，執行業務者應詳細記載業務收支項目，業務支出應取得確實憑證，帳簿及憑證至少應分別保存十年及五年，並以當年度實際業務收入來減除成本、費用支出後餘額為所得額，列入當年度所得稅辦理結算申報。

財政部每年都會頒訂執行業務者費用標準，舉例來說，據財政部公布的113年標準，律師的必要費用率為30％，也就是以核定收入總額的30％為必要費用，配合政府辦理法扶案件及義務辯護案件收入費用率為50％；會計師、建築師皆為35％。

國稅局指出，當執行業務者未依規定設置並保存帳簿、憑證時，稽徵機關就會依前述部頒標準計算必要費用並核定所得額。

如果執行業務者認為，依部頒標準所計算出來的所得額較高，實際上並沒有賺這麼多，則應依法設置並保存帳簿、憑證，才能提出來供稽徵機關作為核實認定所得額的依據，也才有機會爭取按較低所得額核實申報。

國稅局說明，依規定設置帳簿並保存憑證，除可據以核實認定所得額，還能享有相關稅務優惠，例如執行兩個以上專門職業業務時，其中經核定有虧損者，同一年度可適用盈虧互抵。

所謂執行業務者是指非基於雇傭關係提供專業性勞務，在受託範圍具有獨立裁量權，例如醫師、律師、會計師、建築師、地政士等，其執行業務所得在減除成本費用後，併入個人綜所稅申報；其他所得者則指補習班業者、幼兒園及養護機構等。

