員工宿舍租金抵稅 須符合三大要件 相關進項稅額才能扣抵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。圖／聯合報系資料照片
企業申報營業稅時留意，支付員工宿舍租金的進項稅額，未必能扣抵銷項稅額，必須符合三大要件，包含未限制供一定層級以上員工使用、非屬酬勞性質、目的為集中或統一管理員工，相關進項才能抵稅，提醒營業人申報時別踩雷。

此外若租金支出涵蓋員工個人開銷，例如水電、瓦斯或娛樂性支出，也都不能申報扣抵銷項稅額。

財政部高雄國稅局表示，許多公司為照顧外地調職或外籍員工，會承租房屋作為宿舍使用，但部分企業誤以為，只要名義上為「員工宿舍」，相關費用都能申報扣抵銷項稅額。

員工宿舍租金抵稅規定
不過依《加值型及非加值型營業稅法》及財政部函釋規定，企業承租員工宿舍租金符合特定條件，才能認定為供本業或附屬業務使用，進而准許抵扣銷項稅額，若宿舍僅提供特定主管使用，或屬於薪資報酬一部分，或與業務無直接關聯，即屬「酬勞性質」，將無法申報扣抵。

舉例來說，甲公司為集中管理外籍員工，承租宿舍供其住宿，並未限定主管使用，也非作為薪資報酬發放，符合三項要件，若該公司每月支付租金1萬元，營業稅以兩個月為一期申報，則租金共2萬元，按5％營業稅率計算，可列報進項稅額1,000元；另外該期另有水電費2,000元，這部分屬員工個人使用支出，性質上屬於酬勞，就不可申報抵稅。

國稅局提醒，企業報稅時常出現誤解，認為只要是「照顧員工」支出，都能視為業務支出抵稅，不過，凡屬員工個人利益或酬勞性支出，皆不可列為可抵稅項目，例如員工康樂活動、旅遊補助、生日禮品、婚喪喜慶慰問品、員工因公受傷慰勞品等，都被視為福利性質，與公司營運效益無直接關聯，不能列入可抵扣稅額。

國稅局強調，政府之所以允許部分員工宿舍租金得以抵稅，主要是考量企業在業務運作上，確實有集中管理與住宿需求，特別是跨縣市、外籍或輪班制員工，提供宿舍能提升管理效率、穩定人力供應，也有助企業形象。然而這些抵稅優惠須建立在「業務需要」基礎上。

宿舍 租金 營業稅

相關新聞

執業者設帳簿 才能核實計稅

財政部中區國稅局表示，執行業務者、其他所得者若依規定設置帳簿並保存憑證，且據實申報，可核實認定所得額，有機會低於國稅局以...

擴大書審 正確申報行業別

財政部中區國稅局表示，企業適用擴大書審申報營所稅，應申報正確稅務行業標準分類，以免申報錯誤、遭到補稅。

為關係企業背書 須報手續費

財政部北區國稅局表示，公司為關係企業提供背書或保證服務，代表需承擔關係企業可能未履行債務的信用風險，即使未明確約定手續費...

個人交易房地虧損 交易日後3年內抵減房地合一交易所得

房地合一稅新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理...

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶...

