財部指定長照產業地上權 高雄土地決標權利金逾6660萬

財政部國有財產署推動指定長照產業地上權，今天宣布高雄市左營區國有土地決標予心橋股份有限公司，權利金新台幣6660萬餘元，簽約後將依照契約約定期程，申請長照機構籌設及設立許可。

財政部國產署配合中央政府推動長期照顧服務政策，辦理指定長照產業招標設定地上權。

國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，今年6月30日公告6宗指定長照產業招標設定地上權標的，10月1日開標結果，高雄市左營區國有土地有1家廠商投標，經資格審查及評選二階段作業，今天順利決標予心橋股份有限公司，權利金6660萬餘元，地租年息率3%，其中1%隨申報地價調整，2%依簽約當期申報地價計收。

李政宗表示，心橋股份有限公司結合愛鄰長照社團法人，以「健康促進，延續性照顧，醫養結合，在地化服務」核心理念，規劃預防醫療、健康促進、長照服務與社區資源，打造高齡友善生活場域，預計布建日間照顧中心及團體家屋2類長照機構，為高雄市左營區提供第1個團體家屋類型長照服務。

李政宗補充，複合使用部分規劃作匹克球館、羽球及網球館，提供中高齡者安全運動場域，期望中高齡者照顧由預防、復健到復能，可一次獲得滿足。

李政宗說明，得標人將於決標次日起90日內繳清權利金後簽約，依照契約約定期程，申請長照機構籌設及設立許可，並以主管機關核准籌設及設立許可文件內容為準。

李政宗表示，指定長照產業招標設定地上權是透過國有土地活化開發，結合衛福部各類長照機構需求，提供多元布建長照機構方式，以促進國家政策推展目標。未來將持續篩選優質標的列標，推動指定長照產業招標設定地上權。