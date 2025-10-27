快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

財部指定長照產業地上權 高雄土地決標權利金逾6660萬

中央社／ 台北27日電

財政部國有財產署推動指定長照產業地上權，今天宣布高雄市左營區國有土地決標予心橋股份有限公司，權利金新台幣6660萬餘元，簽約後將依照契約約定期程，申請長照機構籌設及設立許可。

財政部國產署配合中央政府推動長期照顧服務政策，辦理指定長照產業招標設定地上權。

國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，今年6月30日公告6宗指定長照產業招標設定地上權標的，10月1日開標結果，高雄市左營區國有土地有1家廠商投標，經資格審查及評選二階段作業，今天順利決標予心橋股份有限公司，權利金6660萬餘元，地租年息率3%，其中1%隨申報地價調整，2%依簽約當期申報地價計收。

李政宗表示，心橋股份有限公司結合愛鄰長照社團法人，以「健康促進，延續性照顧，醫養結合，在地化服務」核心理念，規劃預防醫療、健康促進、長照服務與社區資源，打造高齡友善生活場域，預計布建日間照顧中心及團體家屋2類長照機構，為高雄市左營區提供第1個團體家屋類型長照服務。

李政宗補充，複合使用部分規劃作匹克球館、羽球及網球館，提供中高齡者安全運動場域，期望中高齡者照顧由預防、復健到復能，可一次獲得滿足。

李政宗說明，得標人將於決標次日起90日內繳清權利金後簽約，依照契約約定期程，申請長照機構籌設及設立許可，並以主管機關核准籌設及設立許可文件內容為準。

李政宗表示，指定長照產業招標設定地上權是透過國有土地活化開發，結合衛福部各類長照機構需求，提供多元布建長照機構方式，以促進國家政策推展目標。未來將持續篩選優質標的列標，推動指定長照產業招標設定地上權。

長照 地上權 國產署

延伸閱讀

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

台境多元布局效益顯現

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

新光人壽無條件放手 兩大關鍵

相關新聞

個人交易房地虧損 交易日後3年內抵減房地合一交易所得

房地合一稅新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理...

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶...

新聞中的法律／赴美投資 留意「隱形稅陷阱」

因應美國關稅，台商投資美國案例愈來愈多。然而許多企業評估美國市場時，往往聚焦當地營運成本與租稅優惠，卻忽略當結束營運、盈...

返還借名登記不動產 免契稅

民眾若辦理「終止借名登記」的不動產返還移轉案件，不需要申報契稅。雲林縣稅務局解釋，這類情況非屬買賣、贈與或交換等課稅範圍...

教師節出勤 注意加班費計算

今年起孔子誕辰紀念日（教師節）新增為國定假日，新北市勞工局提醒，勞工若在教師節連假出勤，必須留意相關加班費計算。

資安法翻修 擴大稽核範圍

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。