注意這步驟！長期旅居國外戶籍遭遷出也可領普發一萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

普發現金1萬元11月5日上網開始登記，有民眾因為求學或是工作旅外，導致戶籍遭遷出。財政部提醒，若戶籍為（出境）遷出登記的中華民國國民，需在明年4月30日前完成辦理遷入登記後，也就是恢復戶籍就可領取普發現金。

財政部表示，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定，於明年4月30日前符合發放資格者，每人均得領1萬元，這次普發現金發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及明年年4月1日至4月30日國內出生之國民等。

在COVID-19疫情解封後，不少民眾又開始恢復出國唸書、外出工作等旅外行程，甚至因為久居國外導致戶籍遭到遷出。財政部提醒，若戶籍為（出境）遷出登記的中華民國國民，需在明年4月30日前完成辦理遷入登記後，也就是恢復戶籍就可領取普發現金。

財政部表示，依因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例規定，普發現金應於特別預算公布後 1 個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

為達成1個月內開始發放之目標，普發現金廣宣網站及客服專線「1988」，廣宣網站已正式上線，民眾可透過網路進入10000官網（https://10000.gov.tw）點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊。

客服專線也已經啟用，民眾可撥打1988免付費客服專線獲得即時服務（服務時間每日8時30分至18時30分），歡迎多加利用。

普發現金 國民

相關新聞

個人交易房地虧損 交易日後3年內抵減房地合一交易所得

房地合一稅新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理...

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶...

新聞中的法律／赴美投資 留意「隱形稅陷阱」

因應美國關稅，台商投資美國案例愈來愈多。然而許多企業評估美國市場時，往往聚焦當地營運成本與租稅優惠，卻忽略當結束營運、盈...

返還借名登記不動產 免契稅

民眾若辦理「終止借名登記」的不動產返還移轉案件，不需要申報契稅。雲林縣稅務局解釋，這類情況非屬買賣、贈與或交換等課稅範圍...

教師節出勤 注意加班費計算

今年起孔子誕辰紀念日（教師節）新增為國定假日，新北市勞工局提醒，勞工若在教師節連假出勤，必須留意相關加班費計算。

資安法翻修 擴大稽核範圍

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安...

