快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

個人交易房地虧損 交易日後3年內抵減房地合一交易所得

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

房地合一稅新制上路後，個人交易於2016年1月1日以後取得之房地，不管是虧損或獲利，都必須在移轉登記日次日起30日內辦理房地合一稅申報。財政部台北國稅局提醒，房地交易若有虧損，其虧損得自交易日以後3年內抵減房地交易所得。

台北國稅局說明，依所得稅法規定，房地交易所得或損失的計算，是以交易時的成交價額減除原始取得成本或繼承、受贈時的房屋評定現值及公告土地現值依照政府發布的消費者物價指數調整後之價值，及因取得、改良及移轉而支付的費用後之餘額為所得額，交易所得必須課徵房地合一稅；交易若經核定產生虧損，依規定，得自交易日以後3年內之房屋、土地交易所得中減除。

舉例來說，蔡小姐（化名）2019年10月15日以總價1,850萬元買入A房地，2021年1月20日以總價1,900萬元出售該房地並完成所有權移轉登記，支付取得、改良及移轉費用共150萬元，申報房地交易損失100萬元，經審核後核定交易損失100萬元。

蔡小姐於2023年12月3日出售於2022年買入的B房地，交易所得為300萬元，蔡小姐申報房地交易所得稅時未減除出售A房地損失100萬元，經國稅局提醒，蔡小姐補申報減除該筆房地交易損失100萬元，少繳房地合一稅45萬元。

國稅局呼籲，民眾出售2016年1月1日以後取得之房地應注意房地交易盈虧互抵相關法令規定，避免因不諳所得稅法規定，導致個人權益受損。

房地合一稅 國稅局 所得稅

延伸閱讀

新聞中的法律／赴美投資 留意「隱形稅陷阱」

房地市場冷 專家籲支持漲價

一頭牛剝幾層皮！詐團騙完錢後再騙房地產 苗栗阻詐9件約5000萬元

企業列報呆帳 須符合要件

相關新聞

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶...

新聞中的法律／赴美投資 留意「隱形稅陷阱」

因應美國關稅，台商投資美國案例愈來愈多。然而許多企業評估美國市場時，往往聚焦當地營運成本與租稅優惠，卻忽略當結束營運、盈...

返還借名登記不動產 免契稅

民眾若辦理「終止借名登記」的不動產返還移轉案件，不需要申報契稅。雲林縣稅務局解釋，這類情況非屬買賣、贈與或交換等課稅範圍...

教師節出勤 注意加班費計算

今年起孔子誕辰紀念日（教師節）新增為國定假日，新北市勞工局提醒，勞工若在教師節連假出勤，必須留意相關加班費計算。

資安法翻修 擴大稽核範圍

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安...

關鍵物資降稅 有望延長

關鍵原物料稅負減徵措施將於9月底屆期，據悉，行政院副院長鄭麗君將於下周二（23日）召開穩定物價小組會議，討論是否延長減稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。