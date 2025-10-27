快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

返還借名登記不動產 免契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若辦理「終止借名登記」的不動產返還移轉案件，不需要申報契稅。雲林縣稅務局解釋，這類情況非屬買賣、贈與或交換等課稅範圍，而是將原本登記在他人名下房地產「歸還原主」，因此不課徵契稅。

稅務局解釋，依契稅條例規定，只有在不動產發生買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權等情況時，才需要申報契稅，若僅是因過去借名登記、如今返還給真正所有權人，性質上屬於「權利回復」，因此可免申報契稅。

雖然這類案件免契稅，但要留意是否須貼繳印花稅。稅務局表示，若辦理返還移轉登記時，持有「法院判決書」及「判決確定證明書」，依法不需貼印花稅。但若是以「和解筆錄」、「調解筆錄」或「調解書」等文件作為依據來辦理移轉登記，仍須依規定貼用印花稅票。

