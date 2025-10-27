快訊

房屋稅、地價稅 自住要件有別 面積限制、持有戶數、適用稅率不同

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
地價稅示意圖。圖／AI生成
地價稅將於11月開徵，台中市地方稅務局表示，地價稅自用住宅用地，與自住住家用房屋稅優惠稅率，適用要件類似，都規定必須設戶籍、且不能出租營業；但細節仍有不同，如地價稅設有面積限制，房屋稅則區分為單一自住、全國自住三戶內兩種。

稅務局表示，在房屋稅方面，囤房稅2.0自去年7月上路後，自住稅率分為兩種。如果本人、配偶及未成年子女合計持有全國不超過三戶內，適用稅率1.2％；若本人、配偶及未成年子女僅持有全國單一戶且房屋現值在一定金額以下者，適用稅率可降至1％。

稅務局提醒，房屋稅自住稅率也有其他限制，包括房屋不可作為出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並須有本人、配偶或直系親屬任一人在該屋辦理完成戶籍登記。

地價稅方面，自住優惠稅率為千分之2，比一般用地最低稅率千分之10省稅許多。適用要件則是，本人、配偶及未成年受扶養親屬全國以一處為限，且同時需具備地上房屋須為本人或配偶、直系親屬所有，房屋需無出租或供營業使用情形，且本人或配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記。

其中在權屬限制方面，房屋稅要求本人、配偶及「未成年子女」所有；地價稅地上房屋則是本人、配偶或「直系親屬」所有，也就是不限子女，父母也可以。

另外，地價稅與房屋稅自住要件最大不同在於，地價稅有面積限制，適用自用住宅優惠稅率，都市土地以面積300平方公尺（約90.75坪）為限、非都市土地面積不超過700平方公尺（約211.75坪）。

