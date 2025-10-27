快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

新聞中的法律／赴美投資 留意「隱形稅陷阱」

經濟日報／ 許志文

因應美國關稅，台商投資美國案例愈來愈多。然而許多企業評估美國市場時，往往聚焦當地營運成本與租稅優惠，卻忽略當結束營運、盈餘匯回階段時，可能潛藏的租稅風險。

近期有一起法院判決揭開這項「隱形稅陷阱」，台商若在美國設立分公司，而非子公司，在關閉分公司並將資金匯回台灣時，可能被美方課徵30%「分支機構利潤稅（Branch Profit Tax）」，這筆稅依現行我國稅法，不能列為境外稅額扣抵，代表企業恐須面臨「在兩國都要繳稅」情況。

這起案例是一家台灣公司在美國設有分公司，後來決定撤回投資，將剩餘資產約新台幣5億元一次性匯回台灣，美國政府針對這筆匯回資金課徵30%分支機構利潤稅，合計約1.5億元。公司認為這筆在美國已繳稅款，可依台灣《所得稅法》規定，在申報台灣營所稅時扣抵。

然而國稅局不同意，理由是「該稅並非當年度所得稅負」，不符合法條所稱「同一年度」要件，案件進入行政訴訟，台北高等行政法院判決支持國稅局見解。

法院先是區分「分公司」與「子公司」在法律人格上差異，分公司只是總公司在海外設立的延伸機構，不具獨立法人地位；子公司則是獨立法人，母公司投資後仍屬兩個不同的法律主體。

因此當子公司將盈餘分配給母公司時，母公司可依規定扣抵外國股利所得稅，但分公司將盈餘匯回總公司，屬於「自己把錢從左口袋移到右口袋」，不是兩個主體間的財富移轉，不符合法律上可扣抵情形。

其次，所得稅課稅對象是「流量」，也就是某課稅年度內實際產生的所得，而非累積多年的「存量」盈餘，分支機構利潤稅的課稅基礎，是分公司多年度累積盈餘匯回，並非單一年度所得，這筆稅表面上看似針對「盈餘」課徵，性質上仍不同於所得稅法所指的「所得稅」，自然也不在可扣抵範圍內。

法院補充，現行法規並未賦予這類情形境外稅額扣抵權利，若貿然讓企業將這筆稅在台抵減，等同放棄我國對國內來源所得課稅權，甚至變相「補貼」他國稅收，違反稅負公平與國家主權原則，也就是說，企業雖在美國實際繳了稅，但在台灣報稅時無法再扣抵，形同「被課兩次稅」，這正是跨國營運中最難防範的灰色地帶。

這起案例提醒企業在跨境投資時，投資架構選擇會直接影響稅負結果，若以分公司形式投資，雖然設立成本較低、資金流通靈活，但一旦結束營運、盈餘匯回，可能面臨「分支機構利潤稅」這道額外負擔。

相對地，若以子公司架構投資，雖需依當地法規成立法人、辦理帳務，但在股利分配與稅額扣抵上，制度較為明確，判決顯示，稅務風險不只存在於「營運期間」，在「撤資階段」同樣不可忽視。

這也顯示台商在海外投資規劃上常見的三個盲點，第一，僅關注設廠初期租稅優惠，忽略結束營運後的稅務處理；第二，未釐清各國對「所得」定義與課稅時點差異；第三，低估文件要求的重要性。

這起判決雖僅屬台北高等行政法院個案見解，但對跨國企業而言，已具示警意義，隨著企業全球化腳步加快，跨境稅務議題勢必愈加複雜。（本文由KPMG稅務投資部執業會計師許志文口述，記者胡順惠整理）

美國 所得稅

