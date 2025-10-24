地價稅將開徵 「同縣市多筆土地僅會收到1張稅單」

年底民眾最關心的地價稅將開徵，民眾疑問「我有好幾間房子，為什麼房屋稅單收了好幾張，地價稅單卻只有1張？」南市財稅局說，每年地價稅開徵期間最常接到的疑問，原因是採總歸戶制，目前也有多元繳稅方式，讓民眾輕鬆繳稅。

南市財政稅務局表示，地價稅是按人課徵採總歸戶制及累進稅率計算，也就是說，同一土地所有權人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有土地合併歸戶，填發1張地價稅單，與房屋稅一戶就有1張房屋稅單是不同的課徵方式，因此，就算在本市擁有10筆土地，最終只會收到1張地價稅單。

財稅局提醒，今年地價稅將於11月1日開徵，稅單已於10月23日陸續寄送，繳納期間自11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，截止日順延至12月1日。稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等4家便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳納，詳細繳稅作業細節可參閱繳款書上繳納說明，請多加利用。

民眾如對稅額有疑問，或至10月底仍未收到稅單者，可向財稅局所屬分局查詢或申請補發；更便捷的方式是直接登入「地方稅網路申報作業網站」進行線上查繳稅服務，省去奔波時間。同時也籲請納稅義務人於12月1日前如期繳納地價稅，早繳早安心。