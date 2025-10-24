聽新聞
0:00 / 0:00
地價稅將開徵 「同縣市多筆土地僅會收到1張稅單」
年底民眾最關心的地價稅將開徵，民眾疑問「我有好幾間房子，為什麼房屋稅單收了好幾張，地價稅單卻只有1張？」南市財稅局說，每年地價稅開徵期間最常接到的疑問，原因是採總歸戶制，目前也有多元繳稅方式，讓民眾輕鬆繳稅。
南市財政稅務局表示，地價稅是按人課徵採總歸戶制及累進稅率計算，也就是說，同一土地所有權人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有土地合併歸戶，填發1張地價稅單，與房屋稅一戶就有1張房屋稅單是不同的課徵方式，因此，就算在本市擁有10筆土地，最終只會收到1張地價稅單。
財稅局提醒，今年地價稅將於11月1日開徵，稅單已於10月23日陸續寄送，繳納期間自11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，截止日順延至12月1日。稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等4家便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳納，詳細繳稅作業細節可參閱繳款書上繳納說明，請多加利用。
民眾如對稅額有疑問，或至10月底仍未收到稅單者，可向財稅局所屬分局查詢或申請補發；更便捷的方式是直接登入「地方稅網路申報作業網站」進行線上查繳稅服務，省去奔波時間。同時也籲請納稅義務人於12月1日前如期繳納地價稅，早繳早安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言