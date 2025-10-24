快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聽新聞
0:00 / 0:00

地價稅將開徵 「同縣市多筆土地僅會收到1張稅單」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
地價稅11月開徵，台南市財稅局提供多元管道輕鬆繳。圖／財稅局提供
地價稅11月開徵，台南市財稅局提供多元管道輕鬆繳。圖／財稅局提供

年底民眾最關心的地價稅將開徵，民眾疑問「我有好幾間房子，為什麼房屋稅單收了好幾張，地價稅單卻只有1張？」南市財稅局說，每年地價稅開徵期間最常接到的疑問，原因是採總歸戶制，目前也有多元繳稅方式，讓民眾輕鬆繳稅。

南市財政稅務局表示，地價稅是按人課徵採總歸戶制及累進稅率計算，也就是說，同一土地所有權人在同一直轄市或縣（市）轄區內所有土地合併歸戶，填發1張地價稅單，與房屋稅一戶就有1張房屋稅單是不同的課徵方式，因此，就算在本市擁有10筆土地，最終只會收到1張地價稅單。

財稅局提醒，今年地價稅將於11月1日開徵，稅單已於10月23日陸續寄送，繳納期間自11月1日至11月30日止，因11月30日適逢例假日，截止日順延至12月1日。稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等4家便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、晶片金融卡、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳納，詳細繳稅作業細節可參閱繳款書上繳納說明，請多加利用。

民眾如對稅額有疑問，或至10月底仍未收到稅單者，可向財稅局所屬分局查詢或申請補發；更便捷的方式是直接登入「地方稅網路申報作業網站」進行線上查繳稅服務，省去奔波時間。同時也籲請納稅義務人於12月1日前如期繳納地價稅，早繳早安心。

地價稅 房屋稅 信用卡

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟擴散 南市衛生局稽查44家市售豬肉來源均無虞

竹北市東海里無自來水與天然氣 縣府曝卡關原因

停車場證享優稅 留意效期

新光人壽無條件放手 兩大關鍵

相關新聞

地價稅將開徵 「同縣市多筆土地僅會收到1張稅單」

年底民眾最關心的地價稅將開徵，民眾疑問「我有好幾間房子，為什麼房屋稅單收了好幾張，地價稅單卻只有1張？」南市財稅局說，每...

企業獲配KY股利 要課稅

財政部台北國稅局提醒，企業若投資「KY股」並獲配股利，必須併入營所稅課稅，不能誤以為與國內公司配發的股利相同而免稅，依規...

收賠償金報營業稅 兩樣態

財政部中區國稅局提醒，營業人收取違約金或賠償金時，並非所有情況都須開立發票、申報營業稅，判斷關鍵在於，這筆款項是否與「銷...

職災協助擴大 明年上路

勞動部明年元旦起實施「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，擴大對職災勞工協助。勞動部長洪申翰昨（23）日表示，現行對職災支...

地價稅誰繳 登記日為準

地價稅將於11月開徵，稅務局表示，地價稅並非依土地持有月數按比率計算，而是以「年度」為單位課徵，關鍵在於每年8月31日這...

外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」

立法院即將審議《外送專法》，藍綠白三黨都爭相表態，要替全台14.5萬名外送員爭取權益。政黨喊聲震天，外界原以為終於能讓外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。