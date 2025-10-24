職災協助擴大 明年上路

勞動部明年元旦起實施「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，擴大對職災勞工協助。勞動部長洪申翰昨（23）日表示，現行對職災支持有限，導致職災死亡案件和解金額偏低，約有三成未達300萬元，明年將增7,700萬預算提供支持。

據統計，去年職災死亡人數287人、重傷人數20人。洪申翰表示，為支持職災勞工，勞動部推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，從職災發生後即提供職災原因初步分析、專業律師諮詢、陪同和解與調解，到訴訟扶助等完整法律支援。

職安署長林毓堂表示，2026年起於職災發生二周內提供職災檢查初步分析表，包括災害原因分析、雇主可能違反勞動法令以利協商及和解，並補助律師陪同和解。

勞動關係司長王厚偉提及，如果和解不成進到調解或訴訟，則會有律師陪同並提供補助。方案新增補助刑事訴訟必要費用、提高民事訴訟必要費用至10萬元。另將協助代墊死亡職災勞工家屬假扣押程序之提存擔保金。