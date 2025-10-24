地價稅誰繳 登記日為準

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地價稅將於11月開徵，稅務局表示，地價稅並非依土地持有月數按比率計算，而是以「年度」為單位課徵，關鍵在於每年8月31日這一天的登記狀況，當天誰是土地所有權人，誰就是該年度納稅義務人。

依《土地稅法》規定，地價稅課稅期間為每年1月1日至12月31日，而8月31日為納稅義務基準日，只要在這天前完成土地所有權登記，即使新買土地僅持有幾個月，也要繳納全年地價稅，若在9月1日後才完成登記，則當年度地價稅仍由原地主負責。

稅務局說明，實務上買賣雙方常在契約中約定稅款由誰負擔，但這只是民間私下約定，並不會改變稅務機關認定的納稅義務人，稅捐稽徵機關仍以8月31日當天地政機關土地登記簿所載的所有權人為課稅對象。

延伸閱讀

竹北市東海里無自來水與天然氣 縣府曝卡關原因

高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

停車場證享優稅 留意效期

誤踩四陷阱 重購退稅恐追回

相關新聞

企業獲配KY股利 要課稅

財政部台北國稅局提醒，企業若投資「KY股」並獲配股利，必須併入營所稅課稅，不能誤以為與國內公司配發的股利相同而免稅，依規...

收賠償金報營業稅 兩樣態

財政部中區國稅局提醒，營業人收取違約金或賠償金時，並非所有情況都須開立發票、申報營業稅，判斷關鍵在於，這筆款項是否與「銷...

職災協助擴大 明年上路

勞動部明年元旦起實施「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，擴大對職災勞工協助。勞動部長洪申翰昨（23）日表示，現行對職災支...

地價稅誰繳 登記日為準

地價稅將於11月開徵，稅務局表示，地價稅並非依土地持有月數按比率計算，而是以「年度」為單位課徵，關鍵在於每年8月31日這...

外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」

立法院即將審議《外送專法》，藍綠白三黨都爭相表態，要替全台14.5萬名外送員爭取權益。政黨喊聲震天，外界原以為終於能讓外...

夫出車禍外遇看護、妻離婚竟要付贍養費？律師：關鍵在「一方生活困難」

一場突如其來的車禍，讓丈夫失去了雙腿，也改變了兩人的婚姻走向。一對夫妻結婚多年，丈夫卻在車禍後與看護出軌，妻子憤而提出離婚。丈夫竟要求妻子給予贍養費，理由是自己無法工作、生活困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。