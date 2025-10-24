地價稅誰繳 登記日為準

地價稅將於11月開徵，稅務局表示，地價稅並非依土地持有月數按比率計算，而是以「年度」為單位課徵，關鍵在於每年8月31日這一天的登記狀況，當天誰是土地所有權人，誰就是該年度納稅義務人。

依《土地稅法》規定，地價稅課稅期間為每年1月1日至12月31日，而8月31日為納稅義務基準日，只要在這天前完成土地所有權登記，即使新買土地僅持有幾個月，也要繳納全年地價稅，若在9月1日後才完成登記，則當年度地價稅仍由原地主負責。

稅務局說明，實務上買賣雙方常在契約中約定稅款由誰負擔，但這只是民間私下約定，並不會改變稅務機關認定的納稅義務人，稅捐稽徵機關仍以8月31日當天地政機關土地登記簿所載的所有權人為課稅對象。