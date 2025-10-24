收賠償金報營業稅 兩樣態

財政部中區國稅局提醒，營業人收取違約金或賠償金時，並非所有情況都須開立發票、申報營業稅，判斷關鍵在於，這筆款項是否與「銷售貨物或勞務」相關，如果屬於銷售收入的一部分，就需開發票並申報營業稅；反之則免開發票、免報營業稅。

國稅局說明，依《營業稅法》規定，若賣方因銷售貨物或提供勞務而取得的賠償金，與交易行為直接相關，例如買方違約不取貨、延遲付款、取消訂單等所產生的違約金，性質上屬於銷售收入一部分，應併入銷售額開立統一發票並申報營業稅。

國稅局解釋，因為這些款項雖名為違約金或賠償金，但實際上與原交易行為有直接關聯，因此仍需納入銷售額。

相對地，若屬「損害填補」性質的賠償金，則屬於補償損失的金錢給付，例如買方因收到瑕疵品或延遲交貨而要求賠償，這筆金額與銷售收入無關，屬於非營業收入，無須開立統一發票，也不課徵營業稅，僅需開立收據即可。

也就是說，判斷是否開發票的關鍵在於「這筆錢是交易的代價，還是損害的補償。」

國稅局提醒，若營業人未妥善區分性質，誤以為所有賠償金都免稅，導致漏開發票或少報營業稅，一旦遭稽徵機關查獲，不僅要補繳稅款，還可能面臨罰鍰。若尚未被檢舉或查核前發現錯誤，可依《稅捐稽徵法》規定，主動補報補繳並加計利息，即可免罰，避免後續爭議與損失。

