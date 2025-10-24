企業獲配KY股利 要課稅

財政部台北國稅局提醒，企業若投資「KY股」並獲配股利，必須併入營所稅課稅，不能誤以為與國內公司配發的股利相同而免稅，依規定，由於KY股屬「外國公司股票」，不適用《所得稅法》第42條免稅規定，若漏報將面臨補稅與罰鍰。

國稅局官員說明，《所得稅法》規定，公司、合作社及其他法人的營利事業，因投資於「國內其他營利事業」所獲配的股利或盈餘，屬於投資收益，依規定不計入所得額課稅，也不用計入最低稅負制，因此若公司A持有國內公司B的股份，B配發股利時，A可免將該筆股利列入所得額。

不過，「KY股」並非依我國《公司法》設立登記的國內公司，而是外國企業依當地法律設立後，經台灣證交所或櫃買中心核准來台掛牌的股票，例如開曼群島、英屬維京群島（BVI）等地設立的公司。

官員指出，KY公司不屬於「國內營利事業」，因此企業投資KY股獲配的股利，本質上屬「境外投資收益」，自然不適用免稅規定，應併入營利事業所得中課營所稅。

舉例來說，甲公司總機構設於台灣，透過證券商購買KY股，於2023年獲配股利55萬元，公司誤以為只要是台灣掛牌的股票，其股利都可比照國內企業免稅，因此未將該筆股利列入所得額申報。

經稽徵機關查核後，認定甲公司短漏報股利收入55萬元，補徵營所稅11萬元（55萬元×20%稅率），並依《所得稅法》裁處罰鍰。

國稅局提醒，投資標的是否為外國公司，是判斷課稅與否關鍵，而不是看是否在台灣掛牌交易，許多KY公司雖在我國證券市場上市，但法律上仍屬「外國法人」，其配發股利與國內公司性質不同。

國稅局說，企業若發現過去因疏忽未申報KY股股利所得，在尚未被檢舉、也未被稽徵機關查核前，可依《稅捐稽徵法》規定，主動補報補繳並加計利息，即可免罰，隨著企業投資選項多元化，包含海外股票、基金與衍生性商品等，稅務認定也愈來愈複雜，企業財會人員應充分了解不同投資工具的稅務性質，避免誤解法規導致短漏報情形。