財政部：身障男女所得差距逐年縮小 2023年差1.71倍

中央社／ 台北23日電
財政部表示，男女身障者人均總所得差距逐步縮小，2016年男女平均每人所得差1.91倍，2023年縮小至1.71倍。圖／聯合報系資料照
財政部表示，男女身障者人均總所得差距逐步縮小，2016年男女平均每人所得差1.91倍，2023年縮小至1.71倍，而同年非身障者男女人均所得差距為1.58倍。

財政部統計處今天發布最新財政統計通報，說明近年身障所得人的綜所稅總所得概況。

財政部說明，2016年至2023年間，所得人具有身心障礙身分者介於42至45萬人之間，其中，2016年為44.2萬人，該年度身障所得人綜所稅總所得為1110億元，折算平均每人總所得為25.1萬元；2023年為48萬人，總所得為1308億元，折算平均每人總所得為27.2萬元。

觀察男性及女性總所得差異，根據財政部統計，2016年具身障身份的男性平均每人所得為31.6萬元，女性為16.6萬元，男女差距為1.91倍；2023年男性平均每人所得為33.8萬元，女性為19.8萬元，男女差距為1.71倍。財政部表示，差距近年逐步縮小。

財政部表示，2023年非身障者的男性平均每人所得為76.4萬元，女性為48.5萬元，男女差距為1.58倍。該年度男、女性身障者平均每人總所得分別為非身障者的44%、41%。

財政部觀察，所得成長幅度方面，7年間男、女性身障者平均每人所得各增加7.0%、19.2%，也低於非身障者的23.7%、23.4%。

此外，比較主要所得類別差異，財政部表示，2023年身障所得人以有利息所得者34.5萬人最多，有股利所得者22.7萬人次之，就各類所得額觀察，以薪資所得701.5億元最多，占總所得54%，股利、利息及租賃3項被動收入合占41%，而非身障者的薪資所得及被動收入占比分別為75%、21%，兩者結構明顯不同。

財政部表示，折算2023年身障者平均每人主要所得，以薪資所得50.0萬元最高，其次為租賃及權利金所得17.7萬元、股利所得12.5萬元，且普遍呈現男高於女；與2016年比較，以股利所得增加36%最多，其中女性增幅47.0%明顯高於男性的33.8%，薪資、執行業務、利息所得分別增加13.8%、9.8%及減5.9%，亦是女性增幅大於男性；至於租賃及權利金所得7年間變化不大。

