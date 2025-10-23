快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
立法院審議《外送專法》，外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」。業者提供
立法院審議《外送專法》，外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」。業者提供

立法院即將審議《外送專法》，藍綠白三黨都爭相表態，要替全台14.5萬名外送員爭取權益。政黨喊聲震天，外界原以為終於能讓外送員獲得保障，沒想到法案還沒上路，網路上先掀起民怨。許多民眾怒酸：「保障是好事，但成本誰來買單？」質疑這場「外送保障」最後恐怕又成全民買單「保障變漲價」的政治秀。

網路上有網友在PTT發文指出，外送員「想上班就上班、想休息就休息，沒有打卡、不用被主管罵，時薪還比餐飲服務業高，現在還要勞保健保通通補上？」引發網友一面倒的討論。

「這群人也太爽了吧！」、「自由接單又要保障，哪有這種天下好事？」成為最熱門留言。

外送平台業者指出，根據目前國民黨團與民眾黨團所提出的版本，外送員未來若納入勞健保體系，平台業者將須負擔部分保費成本。但業界普遍擔心，若制度過於僵化，平台營運壓力勢必增加，最終還是會轉嫁給消費者。

不少民眾憂心，餐點和外送費用將因此上漲。「一杯飲料可能多十塊、一份便當多十五塊，大家真的還會願意叫嗎？」有人在網路留言區直言，這根本是「保障變漲價」，呼籲政府別再為了博取選票而亂開支票。

不過，也有外送員替自己發聲，認為社會對他們有誤解。有人表示，外送工作看似自由，其實風險高、工時長、收入不穩定，「我們不是想佔便宜，只是希望有最基本的保障。」他說，颱風天冒雨送餐、半夜出車被撞，沒保險、沒補償，「受傷就靠自己，誰來管？」

然而在輿論場上，民怨仍未平息。網友酸說，「政府想當老好人，結果全民變冤大頭」、「保障口號喊得響，錢永遠是別人出」，甚至有人直言：「政客在開記者會搶版面，外送員在雨裡送餐，最後漲價的是我們。」

立法院預計近日展開審議，但這場「外送員保障戰」的焦點，早已從制度本身轉為「誰該買單」。外送平台業者說，保障可以加，但代價誰出？是平台、政府，還是全民？這場看似為勞工爭權益的修法，恐怕最終又將演變成一場全民的荷包大考。

平台 漲價 健保

延伸閱讀

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

影／保障外送員權益 勞長表示將提政院版審查

藍委批5G時代還在「撥接」 洪申翰：2、3個月提外送員專法

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

相關新聞

夫出車禍外遇看護、妻離婚竟要付贍養費？律師：關鍵在「一方生活困難」

一場突如其來的車禍，讓丈夫失去了雙腿，也改變了兩人的婚姻走向。一對夫妻結婚多年，丈夫卻在車禍後與看護出軌，妻子憤而提出離婚。丈夫竟要求妻子給予贍養費，理由是自己無法工作、生活困難。

外送員納保誰來買單？消費者擔憂「保障變漲價」

立法院即將審議《外送專法》，藍綠白三黨都爭相表態，要替全台14.5萬名外送員爭取權益。政黨喊聲震天，外界原以為終於能讓外...

年中買地可以只繳一半地價稅？稅務局揭「這日期」才是判斷基準

台中市政府地方稅務局近日接獲民眾吳先生詢問，他在今年6月底購買土地，是否只需繳納半年的地價稅？稅務局說明，地價稅是以年度...

集資中獎分錢 有條件免稅

當公益彩券頭獎連續槓龜累計高額獎金時，不少民眾會與親友以集資包牌方式下注，提高中獎機率。財政部中區國稅局表示，集資購買公...

企業列報呆帳 須符合要件

企業列報呆帳損失可不是拿張「存證信函」就行。財政部台北國稅局提醒，若營利事業有逾期兩年以上的債權，經催收仍未能收回本金或...

停車場證享優稅 留意效期

地價稅優惠不是永久有效，停車場登記證過期就得重辦。台中稅務局提醒，原本按停車場用地優惠稅率課徵地價稅的土地，若停車場登記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。