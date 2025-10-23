夫出車禍外遇看護、妻離婚竟要付贍養費？律師：關鍵在「一方生活困難」

一場突如其來的車禍，讓丈夫失去了雙腿，也改變了兩人的婚姻走向。一對夫妻結婚多年，丈夫卻在車禍後與看護出軌，妻子憤而提出離婚。丈夫竟要求妻子給予贍養費，理由是自己無法工作、生活困難。

台灣法律：現行法規要件嚴苛、未來可能修法

依台灣現行法規，只有在判決離婚的情況下，無過失的一方陷入生活困難，才有資格請求贍養費。

也就是說，如果離婚是因為一方的過錯，例如外遇，則有過失之一方即使生活困難，也無法請求對方支付贍養費。

但2021年行政院通過修法草案，放寬請求的要件，未來若三讀通過，只要離婚導致一方生活陷入困難，即使是外遇者，也有機會請求贍養費。

大陸法律：不問過失、只問困難

依大陸民法典規定，離婚時若一方生活困難，另一方有能力者應給予適當幫助。條文並未限制請求者是否有過失。

在本案中，丈夫雖然出軌，但因失去勞動能力而生活陷於困難，仍可依法向妻子請求經濟幫助。法院將以「是否遇有困難而需要幫助」為核心判斷依據。

兩岸律師楊軒廷提醒：離婚贍養費的請求 兩岸規定差異大

當婚姻走到盡頭，經濟責任並不會隨著感情結束而一筆勾銷。離婚後的生活安排，尤其重要，贍養費是法律用來保障生活陷入困境的一方的重要機制。

特別是涉及兩岸婚姻的情況，制度差異更大，釐清規則，才能真正保障自己的權益。

＊本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。