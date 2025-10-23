快訊

年中買地可以只繳一半地價稅？稅務局揭「這日期」才是判斷基準

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地價稅即將在11月開徵，繳費截止日只到月底，可千萬別忘記。圖／聯合報系資料照片
地價稅即將在11月開徵，繳費截止日只到月底，可千萬別忘記。圖／聯合報系資料照片

台中市政府地方稅務局近日接獲民眾吳先生詢問，他在今年6月底購買土地，是否只需繳納半年的地價稅？稅務局說明，地價稅是以年度為單位課徵，並不依持有月數分攤，關鍵在於「8月31日」這一天誰是登記的土地所有權人。

地方稅務局指出，依《土地稅法》規定，地價稅的課稅期間為當年度1月1日至12月31日，而每年8月31日為納稅義務基準日。只要在這天之前完成土地所有權登記，即使新買土地的時間不到一年，仍須繳納該筆土地「全年的地價稅」。反之，若土地是在9月1日之後才完成所有權移轉，則當年度的地價稅由原地主負責繳納。

稅務局提醒，許多民眾在買賣契約中，會自行約定由買方或賣方負擔地價稅，這屬於雙方之間的私下約定，並不會影響政府認定的納稅義務人。地方稅稽徵機關仍會依照地政機關於8月31日當天的土地登記簿資料，向登記的土地所有權人開徵。

稅務局說，若民眾近期有買賣土地或辦理過戶，應注意地價稅繳納對象及時程，避免誤以為「半年持有就只繳半年稅」，導致漏繳或產生糾紛。

地價稅 契約

相關新聞

集資中獎分錢 有條件免稅

當公益彩券頭獎連續槓龜累計高額獎金時，不少民眾會與親友以集資包牌方式下注，提高中獎機率。財政部中區國稅局表示，集資購買公...

企業列報呆帳 須符合要件

企業列報呆帳損失可不是拿張「存證信函」就行。財政部台北國稅局提醒，若營利事業有逾期兩年以上的債權，經催收仍未能收回本金或...

停車場證享優稅 留意效期

地價稅優惠不是永久有效，停車場登記證過期就得重辦。台中稅務局提醒，原本按停車場用地優惠稅率課徵地價稅的土地，若停車場登記...

誤踩四陷阱 重購退稅恐追回

購屋族若申請自用住宅重購退稅後，可退回已繳土增稅，但千萬別以為退稅後就沒事了。台南稅務局提醒，自完成登記日起算五年內，只...

父母憂女兒離婚「女婿奪財產」…律師曝房產過戶3招 1方式最能掌控

現代人離婚率高，如果將房產過戶給女兒，女兒後來婚姻瓦解，女婿就能無痛分一杯羹？律師蘇家宏分析，有3種過戶方式能避免這種情形。

