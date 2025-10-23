年中買地可以只繳一半地價稅？稅務局揭「這日期」才是判斷基準

台中市政府地方稅務局近日接獲民眾吳先生詢問，他在今年6月底購買土地，是否只需繳納半年的地價稅？稅務局說明，地價稅是以年度為單位課徵，並不依持有月數分攤，關鍵在於「8月31日」這一天誰是登記的土地所有權人。

地方稅務局指出，依《土地稅法》規定，地價稅的課稅期間為當年度1月1日至12月31日，而每年8月31日為納稅義務基準日。只要在這天之前完成土地所有權登記，即使新買土地的時間不到一年，仍須繳納該筆土地「全年的地價稅」。反之，若土地是在9月1日之後才完成所有權移轉，則當年度的地價稅由原地主負責繳納。

稅務局提醒，許多民眾在買賣契約中，會自行約定由買方或賣方負擔地價稅，這屬於雙方之間的私下約定，並不會影響政府認定的納稅義務人。地方稅稽徵機關仍會依照地政機關於8月31日當天的土地登記簿資料，向登記的土地所有權人開徵。

稅務局說，若民眾近期有買賣土地或辦理過戶，應注意地價稅繳納對象及時程，避免誤以為「半年持有就只繳半年稅」，導致漏繳或產生糾紛。