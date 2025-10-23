誤踩四陷阱 重購退稅恐追回

購屋族若申請自用住宅重購退稅後，可退回已繳土增稅，但千萬別以為退稅後就沒事了。台南稅務局提醒，自完成登記日起算五年內，只要土地被轉售、出租、供營業使用，或戶籍全數遷出，稅局查到就會追回原本退還的土增稅。

稅務局指出，重購自用住宅退稅是政府為鼓勵民眾換屋時持續自住所提供的優惠，民眾在出售舊屋、購買新屋並申請退稅獲准後，新購土地會被列管五年，每年都會清查是否仍符合自用住宅使用條件。

稅務局提醒，被追繳的常見原因包括持有未滿五年就賣出或贈與、以拍賣或交換方式移轉、將房屋改作出租或商業用途，甚至戶籍全數遷出，都會被視為喪失自住條件，若發生這些情形，原本已退的土增稅會被全額追回，嚴重者還可能加計利息。

舉例來說，台南市一名李姓屋主四年前購屋申請重購退稅，近期卻收到追繳通知，原來他的新屋持有未滿五年就出售，違反列管規定，稅局依法追繳退稅金額，這類情形並不少見，許多屋主因理財規劃或搬遷需求，未注意五年限制，最終被追稅。