停車場證享優稅 留意效期

地價稅優惠不是永久有效，停車場登記證過期就得重辦。台中稅務局提醒，原本按停車場用地優惠稅率課徵地價稅的土地，若停車場登記證核准使用期限屆滿，但仍繼續作停車場使用，若登記證已到期卻未換發，將不再適用停車場優惠稅率，必須恢復按一般用地稅率課稅。

依《土地稅法》第18條規定，私有土地若依停車場法取得停車場登記證，並設置供公眾使用的停車場，納稅人可申請按每千分之十的優惠稅率課徵地價稅，比一般土地最高每千分之五十五的稅率低上許多，等於省下可觀稅額。

不過，稅務局也提醒，這項優惠並非永久有效，必須依主管機關核准期限內合法使用，若未依規定更新登記證，優惠資格就會中斷。

稅務局指出，停車場登記證核准使用期限屆滿後，地主必須重新向交通局申請換發新的登記證，並在當年度9月22日前檢附相關證明文件，向土地所在地的稅捐稽徵機關提出申請，經審查核准後，才能在次年繼續適用優惠稅率。

若未能及時換發，或土地用途變更為非停車場使用，將自期限屆滿或用途變更的次年起，恢復按一般用地稅率課徵地價稅，稅率將提高至每千分之十至五十五不等。