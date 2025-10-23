企業列報呆帳 須符合要件

企業列報呆帳損失可不是拿張「存證信函」就行。財政部台北國稅局提醒，若營利事業有逾期兩年以上的債權，經催收仍未能收回本金或利息，想在申報所得稅時認列為呆帳損失，必須符合查核準則明訂條件，否則仍會被國稅局剔除、補稅。

國稅局指出，依《營利事業所得稅查核準則》規定，企業若要將逾期兩年以上、催收未果的債權認列為「實際發生的呆帳損失」，需能提出具體的催收證明。

催收證明包括郵政事業已送達的存證信函；以「拒收」或「人已亡故」為由退回的存證信函；企業已向法院提出支付命令、強制執行或起訴等訴追程序的文件。這些文件都能證明債權確實已無法收回。

不過，若只是領取「招領逾期」退回的存證函，並不符合上列要件，不能作為呆帳損失的依據。舉例來說，甲公司在2023年度申報所得稅時，主張有筆300萬元的應收帳款逾期兩年未收回，經催收後仍無法收款，因此列報為呆帳損失，甲公司提供郵局退回的存證信函，但退回原因是「招領逾期」，並非債務人拒收，經查後，國稅局認定這不符規定，該筆呆帳不得列報。

國稅局解釋，「招領逾期」僅代表郵局通知後，收件人未前往領取，無法證明債務人確實拒收或已喪失清償能力，也就是說，企業並沒有充分證據顯示債權確實變成呆帳，因此，若公司事後能再取得「已送達」或「拒收」退回的存證函，才可於該信函送達或退回的年度重新認列呆帳損失。

國稅局提醒，企業若想申報逾期兩年以上債權的呆帳損失，應妥善保存所有催收證明，確保程序完備，才能在稅務查核時被認定為實際損失，若文件不全或未依規定取得有效證明，不僅無法減稅，還可能被要求補稅甚至受罰。