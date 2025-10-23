快訊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

集資中獎分錢 有條件免稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部中區國稅局表示，集資購買公益彩券若中獎了，分配中獎獎金需備妥相關出資證明文件，才不會被國稅局認定為贈與行為而課徵贈與稅。圖／AI生成
財政部中區國稅局表示，集資購買公益彩券若中獎了，分配中獎獎金需備妥相關出資證明文件，才不會被國稅局認定為贈與行為而課徵贈與稅。圖／AI生成

當公益彩券頭獎連續槓龜累計高額獎金時，不少民眾會與親友以集資包牌方式下注，提高中獎機率。財政部中區國稅局表示，集資購買公益彩券若中獎了，分配中獎獎金需備妥相關出資證明文件，才不會被國稅局認定為贈與行為而課徵贈與稅。

國稅局近來接獲民眾詢問，跟親友一同集資購買公益彩券，若幸運中獎，分配獎金時，是否會被國稅局課徵贈與稅？

國稅局表示，《遺產及贈與稅法》規定的「贈與」，是指財產所有人以自身財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為，與集資分配獎金不同。

國稅局表示，民眾與親朋好友以集資購買彩券，若幸運中獎，所獲配的中獎獎金主要是依照出資額比率分配，並不屬於贈與範疇，免向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅，但若遭檢舉或調查時，民眾仍應提出集資購買證明文件，才能舉證集資事實。

官員表示，雖然集資購買彩券屬民眾經常性活動，無需事前向國稅局報備，但為避免日後產生爭議，建議參與者於簽注前，妥善建立書面或電子紀錄。 

國稅局建議，可先在紙本或網路表單中註明投注地點、日期，並清楚記載每位出資者的姓名、出資金額，以及實際繳款情形等細節，完成後，將相關資料拍照存檔，並分送給各出資者留存備查。 這些紀錄不僅能作為中獎後獎金分配的依據，亦能在必要時提供國稅局查核所需的證明文件。 

若中獎者將部分或全部獎金無償贈與他人，則需留意相關規定，根據遺贈稅法規定，贈與人在一年內贈與他人的財產總額超過244萬元免稅額時，需在贈與行為發生後30日內向稽徵機關辦理贈與稅申報，中獎者若忽略相關規定，可能面臨處罰，因此應特別謹慎運用獎金。 

總而言之，民眾只要依規分配獎金，就能合法免稅；反之，若因疏忽引發稅務爭議，得不償失，因此，正確的稅務處理是保障自身權益的最佳途徑。

延伸閱讀

CFC 申報查核 盯豁免門檻

列報醫藥費 須扣保險給付

向員工收停車費 要繳稅

財政部放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除 敗訴女法官：祝不孕家庭受惠

相關新聞

集資中獎分錢 有條件免稅

當公益彩券頭獎連續槓龜累計高額獎金時，不少民眾會與親友以集資包牌方式下注，提高中獎機率。財政部中區國稅局表示，集資購買公...

企業列報呆帳 須符合要件

企業列報呆帳損失可不是拿張「存證信函」就行。財政部台北國稅局提醒，若營利事業有逾期兩年以上的債權，經催收仍未能收回本金或...

停車場證享優稅 留意效期

地價稅優惠不是永久有效，停車場登記證過期就得重辦。台中稅務局提醒，原本按停車場用地優惠稅率課徵地價稅的土地，若停車場登記...

誤踩四陷阱 重購退稅恐追回

購屋族若申請自用住宅重購退稅後，可退回已繳土增稅，但千萬別以為退稅後就沒事了。台南稅務局提醒，自完成登記日起算五年內，只...

父母憂女兒離婚「女婿奪財產」…律師曝房產過戶3招 1方式最能掌控

現代人離婚率高，如果將房產過戶給女兒，女兒後來婚姻瓦解，女婿就能無痛分一杯羹？律師蘇家宏分析，有3種過戶方式能避免這種情形。

不是看設立地 觀眾才是關鍵！勤業眾信拆解網紅課稅眉角

針對財政部日前發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，勤業眾信提醒，新制首次明確定義「網紅」與「平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。