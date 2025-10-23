集資中獎分錢 有條件免稅

當公益彩券頭獎連續槓龜累計高額獎金時，不少民眾會與親友以集資包牌方式下注，提高中獎機率。財政部中區國稅局表示，集資購買公益彩券若中獎了，分配中獎獎金需備妥相關出資證明文件，才不會被國稅局認定為贈與行為而課徵贈與稅。

國稅局近來接獲民眾詢問，跟親友一同集資購買公益彩券，若幸運中獎，分配獎金時，是否會被國稅局課徵贈與稅？

國稅局表示，《遺產及贈與稅法》規定的「贈與」，是指財產所有人以自身財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為，與集資分配獎金不同。

國稅局表示，民眾與親朋好友以集資購買彩券，若幸運中獎，所獲配的中獎獎金主要是依照出資額比率分配，並不屬於贈與範疇，免向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅，但若遭檢舉或調查時，民眾仍應提出集資購買證明文件，才能舉證集資事實。

官員表示，雖然集資購買彩券屬民眾經常性活動，無需事前向國稅局報備，但為避免日後產生爭議，建議參與者於簽注前，妥善建立書面或電子紀錄。

國稅局建議，可先在紙本或網路表單中註明投注地點、日期，並清楚記載每位出資者的姓名、出資金額，以及實際繳款情形等細節，完成後，將相關資料拍照存檔，並分送給各出資者留存備查。 這些紀錄不僅能作為中獎後獎金分配的依據，亦能在必要時提供國稅局查核所需的證明文件。

若中獎者將部分或全部獎金無償贈與他人，則需留意相關規定，根據遺贈稅法規定，贈與人在一年內贈與他人的財產總額超過244萬元免稅額時，需在贈與行為發生後30日內向稽徵機關辦理贈與稅申報，中獎者若忽略相關規定，可能面臨處罰，因此應特別謹慎運用獎金。

總而言之，民眾只要依規分配獎金，就能合法免稅；反之，若因疏忽引發稅務爭議，得不償失，因此，正確的稅務處理是保障自身權益的最佳途徑。