不是看設立地 觀眾才是關鍵！勤業眾信拆解網紅課稅眉角
針對財政部日前發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，勤業眾信提醒，新制首次明確定義「網紅」與「平台」的課稅範圍，對YouTuber、直播主與跨境影音平台等自媒體產業影響重大，若創作者或平台涉及境內勞務銷售，未依規定登記或申報營業稅，恐面臨補稅與罰鍰風險。
勤業眾信稅務部資深會計師陳建宏表示，新規將「數位創作收入」正式納入營業稅體系，象徵我國稅制數位化的里程碑，對創作者而言，只要每月勞務收入達5萬元起徵點，就須辦理稅籍登記並開立發票；對境外平台來說，若提供的內容主要面向台灣觀眾，也須依境外電商課稅制度繳納5%營業稅。
勤業眾信說明，課稅的核心不是金流在哪裡，而是「服務接受地」在哪裡，也就是說，只要影片或直播的主要觀眾在台灣，即使平台或廣告主設在海外，仍可能被視為「境內銷售」，須依規繳稅。
舉例來說，一名台灣網紅在本地平台上播放影片並獲取廣告分潤，屬境內勞務，應課5%營業稅；但若同樣內容由境外平台播放給海外觀眾，則可適用外銷零稅率。
此外，境外平台若替境外廣告主播放廣告，但收看者為台灣觀眾，該平台仍須依「境外電商」規定繳納營業稅，並應區分境內外觀眾比例計算稅額。
為協助業者與創作者適應制度，財政部公告自即日起至2026年6月30日止，設有輔導期，期間內若尚未完成稅籍登記、開立發票或申報營業稅，得免予處罰。
陳建宏提醒，網紅與平台應建立清楚的交易紀錄，如IP位址、付款帳戶、手機號碼等，以辨識觀眾所在地，並重新檢視收入結構與開票流程，確保遵法報稅，過去以興趣為出發的創作者，只要有穩定營收，就不再是業餘行為，而是必須依法申報的營業活動。
