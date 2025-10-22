父母憂女兒離婚「女婿奪財產」…律師曝房產過戶3招 1方式最能掌控

現代人離婚率高，如果將房產過戶給女兒，女兒後來婚姻瓦解，女婿就能無痛分一杯羹？律師蘇家宏表示，可以考慮3種過戶方式。

一對父母親想要將名下房地產過戶給「已婚女兒」，卻擔心萬一未來女兒要離婚，房地產就要分女婿一半。蘇家宏律師在Youtube頻道指出，法律上女婿並不能主張房子的一半，但是房子價值的一半是否會被女婿拿走，就要看父母親是如何把房地產過戶給女兒。

所謂的「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，是計算夫妻「婚後」的剩餘財產差額，但要排除繼承、無償取得以及慰撫金的部分。

蘇家宏表示，要避免女婿分財產，最安全的方式就是「贈與」。贈與的財產不列入夫妻剩餘財產分配請求權，女兒財產來自父母贈與，即使是女婿，也不能主張這個房產應該平均分配，不論婚前婚後，財產皆是女兒獨自所有的。

他還補充，房子若是在104年12月底購入，屬於房地合一稅舊制，不論是贈與女兒，或是用現金買賣，都不如選擇寫遺囑，未來買賣也會更加方便。他統整把房子交給女兒的3種方式，包含最快速的一次完成贈與、每年贈與現金再買賣，或是最能掌控又最省稅的寫遺囑傳承。

一、直接贈與

這種方式可以有效排除女婿分財產，女兒因是「無償取得」故不列入夫妻剩餘財產範圍，女婿無法主張「剩餘財產分配」。

贈與稅通常低於市價，以土地公告現值與房屋評定標準價格計算。每年贈與稅免稅額為244萬元，超額則依10%、15%、20%累進課稅。

另外，贈與不課徵房地合一稅，但未來若出售此房地產，將以實際在市場上的交易價格，扣除取得成本後計算。另外，土地增值稅僅適用一般稅率，沒辦法用自用稅率。

二、每年贈與現金再買賣

父母先規劃每年244萬的贈與免稅額度，再讓女兒以這些現金買下父母想過戶的房產，如此一來，土地增值稅可適用自用稅率，也能省下一部分房地合一稅，會比繳贈與稅划算。但交易後等於是女兒婚後取得的財產，若未來房地價值高於當時的購買價，高出來的部分仍可能被女婿主張夫妻剩餘財產分配。

這種方式適合長期規劃、分年贈與，且希望未來出售稅負較輕的父母。若未來不想讓女婿主張夫妻剩餘財產，買賣價格就要盡可能跟市價相當。

三、遺囑傳承

蘇家宏建議，如果不急著過戶，可考慮用遺囑讓女兒繼承。尤其若父母名下的房地產是104年12月31日以前取得，未來女兒取得後不會有房地合一稅，土地增值稅的計算時間點也能以繼承時做計算比較省錢。

同時，也因為掌控權在自己手上，女婿無法主張是夫妻財產。