綜所稅第2批退稅10/31入帳 約9.2萬件近15.4億元
113年度綜所稅第2批退稅將於10月31日入帳，適用對象為採用二維條碼或人工申報方式等退稅案件。根據各地區國稅局初步統計，第2批退稅案件估計約9.2萬件、退稅金額約新台幣15.4億元。
根據財政部規劃，113年度綜所稅分3批退稅，退稅撥付日落在今年7月31日、10月31日、明年1月20日，遇例假日將提前。
財政資訊中心今天公布113年度第2批綜所稅交查核定案件發單彙總表，根據各區國稅局統計，補稅件數共1495件、補稅金額約1億1575萬餘元；退稅件數共9萬2071件，退稅總金額15億3596萬餘元。
財政部說明，第2批退稅適用對象為以二維條碼或人工申報方式的退稅案件；5月10日前以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件；以及逾5月10日以書面方式確認的稅額試算退稅案件。
財政部提醒，退稅包含2種方式，一是寄發退稅憑單，民眾可前往金融機構或郵局辦理兌領或提出交換，而若納稅義務人辦理綜所稅結算申報時，採用存款帳戶直撥退稅，退稅款於退稅當日即撥入納稅義務人指定帳號，免前往金融機構兌領或交換。
